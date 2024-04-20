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美國海運抵港汽車輪圈藏2300萬大麻花 　海關首四月累計檢1282公斤大麻 (14:08)

海關偵破海運入口貨物利用汽車輪圈收藏大麻案，檢獲100公斤懷疑大麻花，市值約2300萬，並拘捕一名司機。海關表示，大麻檢獲量顯著上升，今年截至4月10日，海關已檢獲1282公斤大麻，達去年全年檢獲量一半。

關員4月5日於葵涌海關大樓檢驗一批由美國經海運抵港、報稱汽車零件的18箱貨物，每箱貨物內各裝有一個汽車輪圈，貨物經X光機檢查時顯示可疑影像。關員拆開檢查，發現汽車輪圈中空位置，裝有共100公斤真空包裝的大麻花，市值約2300萬元。海關及後進行監控遞送行動，於4月8日葵涌一物流儲存倉，拘捕一名前往提取貨物的36歲男貨車男司機。男子現正保釋，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

港口及海域科貨櫃貨物檢查組署理高級督察陳杰論表示，販毒集團手法層出不窮，利用不同方法販毒。海關在今年1月3日，在一批由泰國海運抵港、報稱寵物食品的貨物中，發現一批40公斤懷疑大麻花，市值約800萬元。至3月6日，海關再發現一批由泰國海運抵港、報稱是木製餐枱有暗格，切割開木枱後，發現暗格內藏有35公斤大麻花，市值約710萬元。

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官郭俊雅表示，海關在2023年共緝獲2423公斤大麻，數量佔去年所有緝獲毒品數量四分之一。他稱，今年截至4月10日，海關已檢獲1282公斤大麻，比2020至2022年各年全年檢獲量更多，亦已達去年全年檢獲量一半。他表示，今年檢獲的大麻中，約47%、即約608公斤在市區檢獲，涉及5宗案件，包括在2月26日搗破一物流儲存倉庫，檢獲570公斤大麻；其次為空路，檢獲499公斤大麻，涉及109宗案件，包括空運貨物及機場入境旅客；至於在海路則檢獲175公斤大麻，涉及3宗案件；今年累計有31人因大麻案件被海關拘捕，包括兩名13歲及14歲青少年。

郭指，近年有地區將大麻合法化，另有持分者鼓吹大麻並非毒品，吸食大麻不會上癮等，令人誤會大麻無毒害，強調大麻屬毒品，吸食會上癮，長遠影響家庭及人生。

海關重申，販運大麻屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁；另外，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年，市民切勿以身試法。

相關字詞﹕大麻 海關

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