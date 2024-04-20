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「香港閱讀+」焦點展覽今起沙田新城市廣場舉行　邀日本「斷捨離」作家新書首發 (13:23)

政府為推廣市民閱讀，今年起將每年4月23日訂為「香港全民閱讀日」，首屆「香港悅讀周」由今日（20日）至28日間舉行。香港出版總會亦舉辦首屆「香港閱讀+」響應，共會舉辦34項活動，包括在沙田新城市廣場舉辦焦點展覽、作家講座，以及多場公眾及校園閱讀推廣活動。政務司長陳國基於「香港悅讀周」暨「2024香港閱讀+」開幕禮視像致辭時指，憑着國家「十四五」規劃的支持，加上社會各界的努力，香港正發展成為「中外文化藝術交流中心」，政府會繼續全力以赴，說好香港的文化故事。

首屆「香港閱讀＋」於4月10日至5月12日期間舉行，獲「創意香港」資助，其中焦點展覽今日起至本月23日，會在沙田新城市廣場舉辦。

焦點展覽以「閱讀的n個理由」為題，並於新城市廣場的活動場內劃分五大展區及文化活動主舞台，活動內容包括邀請「斷捨離」概念創始人兼日本著名作家山下英、廣東省作家協會副主席楊黎光等嘉賓，向大眾推介出版物，二人亦分別會為他們的新書《俯瞰力》及《奔騰的深圳河》舉行香港首發儀式。

焦點展覽亦有約20場的親子工作坊、電子閱讀體驗區，以及展出深圳出版社提供書籍的「共讀雙城：深圳專區」等。

香港出版總會指，深圳專區是為落實去年在深圳讀書月發佈的《深港「共讀雙城」共識》，以全民閱讀品牌為依託，促進深圳讀書月與「香港全民閱讀日」雙向交流。據深圳團介紹，專區內的展品均是深圳當地出版社出品的親子類、科普類、城市宣傳類圖書，以及第24屆深圳讀書月「年度十大童書」。

陳國基指，「2024香港閱讀＋」同時是首屆「香港悅讀周」和第二屆「香港流行文化節」的節目之一，具雙重意義，引述「香港悅讀周」中公共圖書館的線上線下有超過200項活動，針對「也文也武」為題的第二屆「香港流行文化節」，政府聯同業界在4月至7月期間陸續推出各式各樣的活動。

署理文化體育及旅遊局長劉震則指，會聯同多個持分者於「香港悅讀周」，在公共圖書館、康文場地、學校及商場等舉辦多元化的閱讀活動，又感謝深圳市委宣傳部、香港出版總會、本地出版業界，積極響應和支持「香港全民閱讀日」。

「香港閱讀+」其餘活動有流動漂書車、在各區書店或其他地方舉辦閱讀巡禮等。

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