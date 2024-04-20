關日華：12歲以下兒童流感疫苗接種率不足7成「不理想」　指噴鼻式疫苗可提高接種率 (11:47)

關日華今（20日）在商台《政經星期六》指，過去數年受新冠疫情影響，全球處於「免疫負債」情況，整體抵抗力變差，故現時出現較多病毒感染個案。他指去年8月至今，已有39名兒童感染流感後出現重症情況，當中只有8人接種疫苗，他重申接種疫苗有助預防感染後因重症而入院和死亡情況。

香港幼兒教育人員協會會長周慧珍在同一節目稱幼兒較易接受噴鼻式疫苗。她指幼兒「一望枝針已好大掙扎」，以往接種疫苗時需老師從旁抱着安慰，花約2小時才為百多名學童完成接種，但噴鼻式疫苗只花約1小時，又稱自己負責的幼稚園已有九成學童使用噴鼻式疫苗，冀噴鼻式疫苗到校接種安排可推廣至小學。另外，她又希望衞生署提早於1月中向學校派發有關疫苗接種的問卷，並4月中公布可選擇日期，令學校可及早安排。她指現時做法為署方於3月中向學校派發問卷選擇針制或噴鼻式疫苗，而接獲通知時間大多介乎7月底至8月初，惟屆時大部分幼稚園已放暑假。