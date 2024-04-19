以伊衝突｜入境處接一名在伊朗港人查詢航班資訊 已轉介中國駐伊大使館跟進 (22:01)

保安局表示，入境處會繼續與該名求助港人保持緊密聯繫，就其行程及航班資訊提供適切意見和協助，並會繼續與公署、中國駐伊朗大使館、中國駐以色列大使館及旅遊業監管局保持緊密溝通，密切留意事態發展及按求助人意願提供一切可行的協助。

此外，保安局對伊朗及以色列的紅色外遊警示仍然生效，並提醒計劃前赴伊朗及以色列的港人應調整行程，如非必要，避免前赴，例如前往當地旅遊；而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，並避開示威或人群聚集的地方。

鑑於當地局勢，就伊朗而言，市民不應前赴靠近接壤阿富汗、伊拉克和巴基斯坦邊境的地區，及接壤巴基斯坦的錫斯坦-俾路支斯坦省。而就以色列而言，市民不應前赴加沙及其周邊地區，以及鄰近敘利亞及黎巴嫩邊界地區。特區政府會繼續密切留意伊朗及以色列的最新情況，如有需要，會透過適當渠道更新相關資料。