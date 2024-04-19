旺角閉路鏡頭首助警方破案　3人涉管有懷疑手槍被捕 (21:32)

旺角警區助理指揮官（刑事）署理警司謝于毅表示，警方昨日（18日）下午5時許收到市民報案，指見到一名男子於旺角亞皆老街及通菜街交界持有一支類似手槍物體，也有其他市民表示指見到該男子沿洗衣街向快富街方向行走，其間懷疑3度展示類似手槍。警方接報後，派出西九龍衝鋒隊及反恐特勤隊到現場戒備及搜捕疑犯，旺角警區刑事部接手調查。

經過分析調查，警方發現報案人與疑犯原來互相認識，兩人早前懷疑因債務問題不和，當日疑犯與另外一男一女搭的士到達旺角，遇上報案人，雙方發生爭執，追逐期間疑犯懷疑3次展示懷疑手槍。

警方透過翻查本月剛在旺角為防罪滅罪而安裝的閉路電視系統，成功追蹤並鎖定疑犯與其兩名同伙的樣貌和逃走路線，於昨日和今日拘捕3名中國籍人士。其中一名37歲男子涉嫌「管有仿製火器」，另一名37歲男子和33歲女子則涉嫌「協助管有仿製火器」，警方於他們身上共檢取一支懷疑手槍。謝于毅說，涉案手槍性能有待專家檢查，但目測似玩具性質。據調查，3名被捕人互相認識，相信屬同一團夥，相信事件涉及黑社會糾紛。