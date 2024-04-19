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陳澤銘：繼續解說《國安條例》　信可平衡維護國安及保障人權　 (18:42)

香港律師會理事會本周二（16日）至今日（19日）訪問北京，共拜訪12個部委及機構。會長陳澤銘總結行程時說，拜訪不同部委期間，討論到與法律界息息相關的議題，包括《基本法》23條立法。

律師會訪京期間曾拜訪基本法委員會主任沈春耀，被問到律師會回港後就《港區國安法》及23條立法有何職責及崗位，陳澤銘說，《維護國家安全條例》通過後有很多後續工作，包括繼續向市民及國際社會解說條例內容，亦要着重香港未來發展、融入國家發展大局，相信法律界可積極貢獻。

陳澤銘說，律師會相信維護國家安全及保障自由並非「零和遊戲」，很有信心在香港司法獨立的制度下，維護國安及保障人權自由可取得平衡。 他又說，各部委認可律師會在重大法律議題中，秉持中立及專業的原則，並在維護法治方面的貢獻，又引述各部委領導寄語香港律師要繼續緊守崗位、秉持法治原則、保障一國兩制行穩致遠，勉勵法律界繼續在法治方面發揮作用及貢獻。

律師會今次訪京時首次拜訪國家體育總局、北京證券交易所等，陳澤銘說，希望在傳統重點產業及新興產業中發掘機遇，舉例體育方面，香港律師非常國際化，亦富有運動法律相關專業知識，可為體育賽事提供法律及爭議解決服務，如參賽資格爭議仲裁、轉播權、球員及贊助商合約等各方面的爭拗。

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