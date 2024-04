黎智英案｜陳梓華：幫助黎智英即代表貢獻反修例運動 (18:02)

陳梓華供稱,經過2020年1月的台灣之行,陳與李宇軒、劉祖廸進行網上會面,討論與黎智英交流的內容;若「攬炒團隊」跟隨黎的思路,需要李的同意。陳稱各人商討分工時,曾考慮由劉攻打「議會線」,李則從事國際遊說,陳負責和「勇武派」對話。陳提及,劉以精神領袖的角色推廣「攬炒」論述,「攬炒」代表政府拒絕回應市民訴求,須承受代價,例如有一句口號「If we burn, you burn with us」,具體表現為推動制裁。

陳稱後來致電黎,告知劉不會負責「議會線」,但在「國際線」會全力開火。陳向黎反映,李推動「日本線」時遇到問題,在於較難接觸「枱底人」;黎建議他們找Mark Simon幫忙,並叫各人不要著急,「因為係一個long game」。

庭上顯示,陳梓華2020年2月發送WhatsApp信息予黎智英,透露「眾志Alliance」參加初選的名單,包括朱凱廸、何桂藍、黃之鋒、張崑陽、羅冠聰和岑敖暉等。陳解釋,希望名單上的人受初選結果約束,加上黎多次談及初選,陳遂把所得的消息轉告黎。

陳透露於2020年5月與Mark Simon在酒店會面,得悉黎聯絡多間傳媒協辦初選和舉行選舉論壇;黎希望初選變成選舉傳統,而美國政府希望港人以選票制衡政府,「好過暴力示威」。陳引述Simon表示,黎有意帶陳和多名年輕人赴美出席聽證會,以推動制裁。聆訊下周二(23日)續。