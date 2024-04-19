黎智英案｜陳梓華：幫助黎智英即代表貢獻反修例運動 (18:02)

陳梓華供稱，經過2020年1月的台灣之行，陳與李宇軒、劉祖廸進行網上會面，討論與黎智英交流的內容；若「攬炒團隊」跟隨黎的思路，需要李的同意。陳稱各人商討分工時，曾考慮由劉攻打「議會線」，李則從事國際遊說，陳負責和「勇武派」對話。陳提及，劉以精神領袖的角色推廣「攬炒」論述，「攬炒」代表政府拒絕回應市民訴求，須承受代價，例如有一句口號「If we burn, you burn with us」，具體表現為推動制裁。

陳稱後來致電黎，告知劉不會負責「議會線」，但在「國際線」會全力開火。陳向黎反映，李推動「日本線」時遇到問題，在於較難接觸「枱底人」；黎建議他們找Mark Simon幫忙，並叫各人不要著急，「因為係一個long game」。

庭上顯示，陳梓華2020年2月發送WhatsApp信息予黎智英，透露「眾志Alliance」參加初選的名單，包括朱凱廸、何桂藍、黃之鋒、張崑陽、羅冠聰和岑敖暉等。陳解釋，希望名單上的人受初選結果約束，加上黎多次談及初選，陳遂把所得的消息轉告黎。

陳透露於2020年5月與Mark Simon在酒店會面，得悉黎聯絡多間傳媒協辦初選和舉行選舉論壇；黎希望初選變成選舉傳統，而美國政府希望港人以選票制衡政府，「好過暴力示威」。陳引述Simon表示，黎有意帶陳和多名年輕人赴美出席聽證會，以推動制裁。聆訊下周二（23日）續。