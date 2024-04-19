李寶安：二房辦林百欣喪禮　不欲三房戴孝 (17:56)

法官陳嘉信關注，李寶安為何沒向三房解釋原因，李表示他負責傳話、沒有身分解釋。陳官追問，李認為做法是否合理。李稱「我無去judge合唔合理」，就他個人而言，「我係同情阿Pearl（林明珠）佢哋，我覺得可以柔和啲」。

林百欣於2004年立遺囑將資產分予妻兒4人，翌年因病逝世。三房的御用大狀指，李寶安在林的喪禮上替余寶珠羞辱三房。李供稱喪禮上有多名記者，余一方擔心發生衝撞對罵，而且余「唔覺得顧女士係真正嘅太太」，於是安排李維持秩序。

李供稱，他被指派招待三房家人，強調是有禮貌地幫助和在靈堂陪伴他們，李等人絕對不會、無意亦沒有需要羞辱三房。三房代表續問，余是否不想三房承繼遺產，李重申遺囑是林百欣訂立，喪禮是余的家庭舉辦， 兩者不能相提並論。

李指，於林百欣簽遺囑當日有他不認識、疑似醫生的兩人在場，其中一人事前問林是否認得李，林百欣回答「佢同我計數」。林百欣當時對於醫生提問感到「有啲irritated（惱怒）」、「越黎越唔高興」，家人和律師「面口都唔係咁好睇」，於是請他們離開。及後，李致電家庭醫生詢問兩人身分，指他們「無卡片留低，又無俾張單我哋」。

李作供完畢，下周一（22日）預料傳召麗豐高層何榮添作供。