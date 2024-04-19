李寶安：二房辦林百欣喪禮　不欲三房戴孝 (17:56)

亞視前主席、麗新集團創辦人「林伯」林百欣逾29億元遺產的爭產案今午（19日）續審，未列為受益人的未獲分發遺產的三太顧瑞英及女兒林明珠入稟爭議遺囑效力。時任麗新集團高層李寶安作供談及，二太余寶珠家人舉辦林百欣喪禮，李曾在會議室轉告三房稱「佢哋唔想你哋戴孝」，李當時沒指明是余寶珠的主意，另有條件就是三房需要分開坐。
法官陳嘉信關注，李寶安為何沒向三房解釋原因，李表示他負責傳話、沒有身分解釋。陳官追問，李認為做法是否合理。李稱「我無去judge合唔合理」，就他個人而言，「我係同情阿Pearl（林明珠）佢哋，我覺得可以柔和啲」。
林百欣於2004年立遺囑將資產分予妻兒4人，翌年因病逝世。三房的御用大狀指，李寶安在林的喪禮上替余寶珠羞辱三房。李供稱喪禮上有多名記者，余一方擔心發生衝撞對罵，而且余「唔覺得顧女士係真正嘅太太」，於是安排李維持秩序。
李供稱，他被指派招待三房家人，強調是有禮貌地幫助和在靈堂陪伴他們，李等人絕對不會、無意亦沒有需要羞辱三房。三房代表續問，余是否不想三房承繼遺產，李重申遺囑是林百欣訂立，喪禮是余的家庭舉辦， 兩者不能相提並論。
李指，於林百欣簽遺囑當日有他不認識、疑似醫生的兩人在場，其中一人事前問林是否認得李，林百欣回答「佢同我計數」。林百欣當時對於醫生提問感到「有啲irritated（惱怒）」、「越黎越唔高興」，家人和律師「面口都唔係咁好睇」，於是請他們離開。及後，李致電家庭醫生詢問兩人身分，指他們「無卡片留低，又無俾張單我哋」。
李作供完畢，下周一（22日）預料傳召麗豐高層何榮添作供。