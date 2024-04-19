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海關截內河船　檢獲約值180萬元瀕危物種乾魚翅 (15:59)

海關周二（16日）偵破一宗海路走私案，截查一艘正駛往澳門的內河船，檢獲360公斤懷疑屬瀕危物種的乾魚翅，市值約180萬元，暫時無人被捕。

海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒表示，當日接獲有組織罪案調查科通知，指一艘貨船懷疑進行走私活動，海關區域巡邏船隊隨即展開監控追蹤可疑貨船，當貨船駛近西南面水界準備離開本港水域前，巡邏船立刻展開追截，於下午2時許，在分流對開截停該艘前往澳門的貨船，關員登船調查，當時貨船有8名本地船員，船艙擺滿大批散裝貨物，出示的載貨艙單，顯示載有食品、藥劑製品及乾魚翅等，關員檢查時發現當中一批白色麻布袋，懷疑載有約360公斤瀕危物種受管制的乾魚翅，由於船員未能提供該批魚翅的品種資料及出口許可證，於是將貨船押到西區貨物裝卸區，將案件交由海關有組織罪案調查科跟進。

有組織罪案調查科調查主任黃穎炘指，檢獲的乾魚翅經漁護署查核後，懷疑屬於受保護瀕危物種，由於未有人提供相關出口的許可證，海關會遁走私瀕危物種的方向調查，並與漁護署進一步查驗，確定魚翅的品種及來源地。案件仍在調查當中，暫時無人被捕。

黃指乾魚翅一向為走私到內地的熱門貨物，不排除貨物最終走私到內地。海關發現不法分子將乾魚翅先用多層膠袋包裹，再放入麻包袋封口，混入船上其他貨物之中，試圖掩飾走私貨物。正調查是否有集團操縱，另近期有多宗屬瀕危物種的乾魚翅走私到澳門，已加強情報分析及風險評估。

相關字詞﹕走私；魚翅

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