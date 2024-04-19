《竹棚架工作安全守則》修訂版刊憲　工人需持證書進行飛棚架設等工作 (14:59)

《安全守則》主要修訂內容包括加強對竹棚架的支撐、連牆器（俗稱拉掹）及進出口的技術要求；禁止擅自改動竹棚架包括連牆器；更詳細說明合資格的人在監督竹棚架工人進行架設、相當程度上的擴建、更改或拆卸竹棚時及在惡劣天氣前進行檢查的要求。

勞工處發言人表示，修訂後的《工作守則》要求進行懸空式竹棚架（俗稱飛棚）的架設、相當程度上的擴建、更改或拆卸工作的曾受訓練的工人，需持有由建造業議會發出的有效「高級懸空式棚架安全訓練」證明書或「中級懸空式棚架安全訓練」證明書，才可進行指定的工作。考慮到業界需時安排接受相關訓練以取得證明書，經修訂的《工作守則》生效日期設有6個月的寬限期，將於10月19日生效。

發言人續說，《工作守則》為建造業承建商提供實務指引，以便他們遵守與竹棚架工作的相關職安健法例，從而保障工人的安全。《工作守則》具有特殊的法律地位。在刑事訴訟中，若相關人士不遵從本守則所載的任何條文，法庭可接納這種行徑為有關因素，用以裁定某人是否觸犯有關的職安健法例。