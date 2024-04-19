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三房指林百欣簽署遺囑前患腦退化症　 李寶安：聽都無聽過 (14:45)

亞視前主席、麗新集團創辦人「林伯」林百欣2005年逝世後留下逾29億元遺產，未獲分遺產的三太顧瑞英及女兒林明珠入稟爭議遺囑效力，案件今（19日）續審。時任麗新集團高層李寶安繼續作供，三房一方指林百欣於2004年6月曾入院，林當時精神紊亂及患腦退化症，李在庭上稱不知道、「聽都無聽過」，他憶述老闆反應較以往慢，但兩人溝通完全無問題。

在代表三房母女的御用大律師盤問下，李寶安供稱，老闆林百欣於2004年12月簽署遺囑前，李在同年8月就資產分配向老闆「摸底、試水溫」取得方向，10月起與老闆商討每周一次或以上，得悉老闆欲將地產娛樂業務交由林建岳承繼，鱷魚恤的製衣生意交予林建名。老闆與二太余寶珠有一名屬雞孫兒，故他把位於洗衣街的金雞廣場送給余寶珠，上海的物業則給予當地工作的林建康。

李寶安形容，老闆因應各人身位分產，「每人有一朵鮮花」，10月中前大局已定，至於「綠葉」細項有所調整，至11月處理技術問題。李表示，當年從朋友得悉，遺囑可列明挑戰遺囑的受益人會喪失資產，以避免爭拗和保障訂立遺囑者，他不具名指本港一個大家族亦採用這做法，李遂提議加入條款。李提醒老闆要寫清楚遺囑，並簽署遺囑後着4名受益人在表格加簽作實。

對於涉及三房名下的高發發展有限公司借款糾紛，李寶安認為老闆是聰明人，將借予兩人的貸款當作分予他們，所以李覺得其後向高發提控並無需要。李又說與三房兒子林偉鈞（Eric）不相熟，但對方曾經常到公司討論買賣股票，揚言看好日本股票，見不到為何會有下跌風險，「除非地震」，對話令李印象深刻。李續說，後來同事告訴他「Eric好似抽走老闆d錢」，之後沒見過Eric再到訪公司。審訊午續。

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