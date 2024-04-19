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黎智英案｜ 陳梓華引述黎智英：長遠應爭取國際認同以制裁向港府施壓 (14:25)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司勾結外國勢力案今（19日）第63日審訊，從犯證人陳梓華繼續作供，提及2020年初他與「攬炒巴」劉祖廸在台北陽明山別墅內與黎智英見面的經過，黎表示在「支爆」後是引入美國民主的好時機；同日晚上，陳及劉與台灣民進黨前主席施明德見面，施向劉稱做「政治犯」不能心存僥倖，要懷犧牲精神，「唔可以你唔犧牲，又叫人哋做嘢」。

陳供稱，2020年1月11日，劉從英國飛抵台灣，梳洗後即前往黎位於陽明山的別墅，同行包括陳及姓林的「女手足」。當時黎提出有意培養劉成為政治明星，可提供1萬英鎊作為生活費，但劉沒有接受，稱無意成為政治明星。

黎又指出，團隊赴美會見議員的不是，指他們應該「識多啲枱底人，而唔係枱面人」。黎指，「枱面人」指赴美接觸的美國議員，「枱底人」指政府顧問或能夠規劃國家政策的人。黎指出接觸「枱底人」的好處，稱如果社運人士與政府職員相識於青年時期，隨著對方在官場一路晉升至高級的官員「就會好有用」，例子是前政務司司長陳方安生與時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。黎稱「好有用」是指國際遊說及推動反華政策。

黎提及，長遠應爭取國際認同，以制裁向政府施壓，「我哋要團結唔同版塊，加上民間力量，先可以達到支爆」。陳理解，「支爆」指中國在經濟及政治上的崩塌；按黎的說法，「版塊」指議會、海外組織、街頭力量、國際線及商人，「民間力量」指要需要民怨。劉聽後表示「唔相信真係做到支爆」，黎逐指「說算支爆，中國GDP都會有六成左右，當時係引入美國民主的好時機」。

陳供稱，會面結束後，當晚他與劉獲邀與施明德用晚膳，同場包括施的妻子、何俊仁夫婦及李永達夫婦。施在席上表明如果不是黎介紹，他不會見二人。施又談論「點行政治犯呢條路，唔好心存僥倖」，即「你依家做嘢一定有後果，唔好以為可以避到」。施向劉稱「如果你返香港被人拉，其實仲好，除咗有更多群眾支持，更有在囚抗爭者支持」，當時劉打算繼續匿名或在海外抗爭，故他沒回應施。施亦鼓勵劉，稱「要高舉犧牲精神，唔可以你唔犧牲，又叫人哋做嘢」。

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