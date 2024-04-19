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全球黑臉琵鷺數量按年升幅5.4%　觀鳥會：族群漸趨穩定 (13:02)

香港觀鳥會今（19日）公布「黑臉琵鷺全球同步普查2024」結果，全球黑臉琵鷺數量為6988隻，較去年多355隻，按年升幅5.4%，是連續第三年保持逾6000隻水平。香港及深圳后海灣則增加25.4%至375隻。觀鳥會總監余日東指，數字反映全球族群漸趨穩定，形容「從瀕危行返出嚟」，但未來需繼續監察黑臉琵鷺族群趨勢變化及加強保育工作，包括全球濕地不能再減少，否則或會前功盡廢。

今次普查於2024年1月19日至21日進行，涵蓋香港、深圳、台灣、澳門以及日本等11個地區及國家。其中台灣繼續是全球最大的黑臉琵鷺度冬地，錄得4135隻，按年下跌2.2%，佔全球總數59.2%；其次為中國內地，錄得共1630隻黑臉琵鷺，較去年增加24.7%。

后海灣黑臉琵鷺由去年的299隻，回升至375隻，但佔全球比率錄為歷來第二低，跌至5.4%。余日東指，后海灣受面積限制，加上深圳近年發展，令黑面琵鷺數目增長受限。

跌幅最大的地區是澳門，黑面琵鷺數量由去年的21隻跌至今年13隻，減少38%。觀鳥會估計，因區內棲息地「路氹城生態保護區」都被大型酒店、賭場和基建設施包圍，嚴重干擾黑臉琵鷺棲息。余日東指，若新田科技城入侵濕地填塘，本港或將步澳門後塵，甚至成為黑臉琵鷺棲息地遺址，形容為「今日澳門，明日新田」。

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