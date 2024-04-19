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中小企百分百擔保共批近6.6萬宗　截至2月壞帳率6.8% (10:20)

政府延長「中小企融資擔保計劃」八成及九成擔保產品的申請期至2026年3月31日；疫情期推出的百分百擔保產品申請期則至今年3月底。根據商務及經濟發展局提交立法會特別財委會的文件，截至去年12月，當局接獲約7.1萬宗「百分百擔保產品」的申請、批出近6.6萬宗，涉及貸款額1390.8億元；截至今年2月底，累計壞帳為4533宗、壞帳率6.8%，涉及的壞帳貸款擔保額為95.9億元。另外，八成及九成擔保產品各批出逾1萬宗申請，截至今年2月，累計壞帳率分別為4.2%及2%。

商經局指，獲批百分百擔保產品的企業共39153家、涉及逾39萬名僱員，有逾2.3萬家來自貿易、批發及零售業，逾5500家為工程及建築，其餘受惠行業包括製造業、餐飲、運輸等。

截至今年2月底，百分百特別擔保產品有接近2800宗申請涉及不法行為，包括使用虛假文書、提供虛假或失實聲明等，涉及貸款額約82億元；當中約1100宗個案在按證保險公司或貸款機構進行審查時已被拒絕，其餘約1700宗個案則於貸款提取後才被發現。商經局說，按證保險公司已採取適當行動，包括向執法機構舉報或涉違法行為的個案等。

另外，商經局2023/24年度於工商業的修訂預算較原來增加31.567億元、多5.56倍；2024/25年度預算較23/24年度原來預算增加約52.7億元，增加9.28倍，商經局解釋，分別約31.4億元及約50億元會投放於「中小企融資擔保計劃－擔保產品」，應付各項擔保產品的相關開支，包括就百分百特別擔保產品向參與貸款機構支付的貸款辦理費、支付按證保險公司的行政費和必要的實付開支，以及壞帳償付。

相關字詞﹕編輯推介 商務及經濟發展局 中小企融資擔保計劃 百分百擔保

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