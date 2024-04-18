事主瀏覽反詐騙資訊　揭發女侍應冒警行騙逾600萬元 (23:18)

大埔警區科技及財富罪案隊偵緝督察何嘉怡表示，警方昨日（17日）接獲一名52歲本地女子報案，指上月底收到一名自稱內地公安人員的電話，聲稱她牽涉一宗內地洗黑錢案件，對方要求事主跟隨其指示以釋除嫌疑。其後騙徒與事主聯絡，並展示一張偽造的香港警察委任證，又要求事主簽署保密協議，以及向事主提供一部手提電話，要求事主將個人電話資料，包括銀行戶口轉移至新電話內。

事主對此感到懷疑，瀏覽警隊網上資訊後，聯絡反詐騙協調中心，因而揭發案件，事件中該事主沒有損失。警方上水分區特遣隊成員調查後部署行動，昨日於上水區趁被捕人再次相約事主見面時將涉案人士拘捕。

大埔警區科技及財富罪案隊接手調查，再揭發被捕人涉及另外5宗手法相似的案件，均是假冒警察接觸事主，並提供手提電話給對方，企圖盜取他們銀行戶口內的金錢。

上述6宗案件涉及款項總數達615萬元，5名有損失的事主包括1男4女，介乎22歲至67歲，最大金額的案件涉及210萬元，事主為一名48歲女士。

24歲女被捕人報稱侍應，她已被暫控6項以欺騙手段取得財產罪以及1項冒警罪，案件明日提堂。

何嘉怡表示，涉案偽造委任證製作粗劣，呼籲任何市民如對委任證的真偽存有懷疑，可致電警方查詢。若懷疑遇到騙案，可隨時致電警方防騙易熱線18222查詢或直接致電999報案。