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男子涉屢發布女子裸照上訴被駁回　官稱未見原審裁判官施壓 (18:11)

註冊專科醫生婁子堅涉在Telegram群組，多次發布一名女子的裸照及口交照等，經審訊裁定4項發布淫褻物品罪成，判囚12個月。醫生不服定罪和判刑，今（18日）被高院駁回上訴。上訴方投訴，原審裁判官多次介入提問，辯方或因裁判官「兇神惡煞」而感受壓力。高院法官反駁指，原審裁判官語調溫和，不見得「兇神惡煞」，而一名旁觀者應當期望大律師有一定心理質素，裁定上訴理據不成立。

上訴人婁子堅（35歲）涉2020年5月發布女事主X與男子口交的照片，以及X裸體袒露胸部的照片。原審裁判官溫紹明裁定上訴人罪成，他原獲保釋等候上訴，現須入獄服刑。

上訴方早前投訴，控方原審時無解釋Telegram（tg）技術上如何運作，案中無證據指明上訴人利用tg帳戶發布照片，不排除被人盜用手機。法官張慧玲在判辭指，上訴人就技術層面的投訴屬吹毛求疵，案中事主已供稱涉事帳號發布淫褻照片，若有關上訴理據成立，以後謀殺案的目擊證人將事發照片呈堂，控方就要舉證解釋相機的運作原理，將構成悖論。

至於上訴人有否被盜用手機，張官表示，原審裁判官裁決時已考慮電訊供應商發出的證書，確認發布淫褻照片的tg帳號由上訴人的手機登記。張官裁定原審裁判官的推論沒有錯誤，駁回定罪上訴。

刑期上訴方面，上訴方指控罪涉及同一事件，原審判刑過重。惟張官認為，上訴人的罪行的確惡劣，對事主造成傷害，12個月監禁是恰當刑罰，遂駁回刑期上訴。

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