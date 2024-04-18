鄧炳強：擬最遲第二季提交消防安全修例草案 (18:08)

實政圓桌田北辰關注，目前未有遵辦消防安全指示的樓宇只需罰錢，認為當局應加重刑罰，包括考慮引入監禁的刑罰。鄧炳強回應說，當局發出36萬張相關指示，6成未獲遵辦，但當中絕大部分大廈正進行相關工作；當局有提出2950宗檢控，鄧形容數字偏少，當局會考慮加強檢控。

鄧炳強又說，在樓宇較易追查個人責任，例如有窗戶墮下，戶主需負責；但消防設施屬「公共責任」，難以有個人負責，舉例指在樓梯間發現雜物，亦難判斷是誰人負責，故現時都是向業主立案法團罰款，「搵唔到個人責任，咁究竟罰邊個坐監呢？」 。他稱，當局有建議針對個人行為，如刻意阻礙工程進行，設定監禁的罰則。

議員林新強表示，佐敦華豐大廈多年未有遵從消防安全指示，不解為何其他政部門仍會向大廈內賓館批出牌照。鄧炳強說，大廈獲消防安全指示，不代表該大廈非常危險甚至不適合居住。他稱，政府其他部門可獲知大廈有否遵辦消防通知等，但發牌與否由相關部門負責。

另外，新思維狄志遠說，警方以涉及部署行動細節為由，未有公開購買武器及裝備所涉開支，但做法令立法會難以監察相關開支是否恰當，期望當局可公布裝備開支的增幅、佔警務處開支比例等數據。鄧炳強回應說，若公布相關開支，有心危害國安的人士或會推算到警隊使用的武器，並研究如何對付警隊，形容開支增幅等亦屬「危險數字」，故不宜公開。