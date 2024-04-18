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721案｜白衣人認入閘襲擊市民囚4年7個月　官形容「完整參與」白衣人暴動 (17:29)

2019年7月21日元朗站襲擊事件，事隔4年多4名白衣人被控串謀傷人及暴動兩罪，其中一名男子被指當時跳入付費區與其他白衣人襲擊市民，他早前認罪。法官今（18日）在區院判刑指，被告由在非付費區挑釁黑衣人、進入付費區施襲到追趕黑衣人到月台最後離開元朗站，「完整地參與整個白衣人暴動」，並有一定帶頭指揮的行為，兩罪採納7年為量刑起點，判入獄4年7個月。

暫委法官鄧少雄判刑指，被告鄧兆雄（現年43歲）參與整場暴動，首先與其他白衣人進入元朗站，在非付費區叫罵、挑釁黑衣人離開付費區，例如稱「過嚟吖」，又用藤條威嚇黑衣人。 被告其後再跳入付費區襲擊一名男子，曾招手示意白衣人入閘，有一定帶頭指揮的行為，其後再與白衣人追上月台持藤條罵車廂內人士。 

法官引述同級法院其他721白衣人暴動案的判辭，本案暴動罪和串謀傷人罪均以監禁7年為量刑起點，被告認罪獲3分之1減刑，他過往曾做義工再獲1個月額外扣減。辯方求情指本案涉延誤，警方2022年2月才初步辨認被告身分，翌年2月才向律政司索取法律意見，同年7月拘捕被告。

法官拒絕接納有延誤，指控方有逾1000小時的片段需觀看，調查和索取法律意見的過程正常合理，辯方亦無證明被告期間已更生或為他創造有利環境，故此被告無其他減刑因素，入獄4年7個月，兩罪刑期同期執行。有旁聽人士散庭後指「出咗嚟個幾鐘要7年？」、「襲警都唔使咁耐」。

餘下被告王浩昇（28歲）及鄭文傑（43歲）否認控罪，排期明年1月13日開審；吳偉德（38歲）則未決定答辯意向。

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