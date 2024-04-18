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林建岳否認林百欣簽遺囑時無能力理解 稱父重誠信 (17:26)

亞視前主席、麗新集團創辦人「林伯」林百欣2005年逝世後留下逾29億元遺產，未獲分予遺產的三太顧瑞英及女兒林明珠入稟爭議遺囑效力。案件今日（18日）於高院續審，林百欣次子「岳少」林建岳繼續作供，他不同意其父親簽訂遺囑時沒有能力理解遺囑的內容；時任麗新高層李寶安供稱，當時有銀行家關心麗新的接班人問題，李為此詢問二太及林建岳會否知道林百欣有何安排。

代表三房的御用大律師Charles Hollander指出，在林百欣臨終時，二太余寶珠曾阻止三房探望林百欣，事後亦沒有人將林百欣的死訊告訴三房，因他們不將三房視為家人，林表示不同意，指「佢哋都有嚟葬禮⋯每個人感覺唔同，我唔可以講人哋感覺係咩。」

Hollander又指，據林明珠的證人供辭，林百欣曾承諾會在遺囑中照顧林明珠，問林百欣是否不守承諾，林表示不知道父親有否承諾，他不能影響父親的聲譽，並指父親從商多年，「佢喺商界裡面誠信係好高」。林否認父親會受到他與母親余寶珠的影響，亦不同意父親簽訂遺囑時沒有能力理解遺囑的內容。林另提及，父親是潮州人，性格「好大男人」，否則不會有兩名妻子及多房家庭。

時任麗新高層李寶安供稱，2004年7月他曾與二太會面。林指，當時有銀行家及商業夥伴因應林百欣身體狀况，關心麗新接班人問題，故他詢問林建岳與二太，因為兩人分別是林百欣的得力助手與「枕邊人」。惟兩人均指不知道，故他相信當時兩人不知道有遺囑一事。至於為何不直接問林百欣，李稱對方是老闆，加上「中國人習俗」下一般不會問及他人遺囑事宜，否則像暗示對方已命不久矣。

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