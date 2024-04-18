海關拘三男女涉清洗18億黑錢 (17:10)

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，被捕的2男1女在2021至2022年開設5間公司及18個銀行戶口，開戶時報稱業務為手機配件、機械批發、汽車零件等，但全部公司均無報稅及進出口報關記錄，亦無實質業務地址，相信屬空殼公司。楊稱，公司帳戶在開戶後即出現異常頻繁及大額可疑交易，有帳戶一日內入帳3900萬、交易次數達167次，5公司的資金來源為一虛擬貨幣交易平台及逾200間本地及境外公司，資金到帳後短時間內即會轉走。

楊稱，被捕女子的公司戶口在洗黑錢過程中屬上游角色，接受公司及虛擬貨幣平台共6億的轉帳，再經兩間持牌找換店轉出其他公司或另外兩名涉案男子，女子共處理9億懷疑黑錢。至於另外2名男子的公司戶口在過程中屬中下游，其中一人的公司戶口在9個月內處理3億款項，該公司報稱從事汽車業務，但交易對手業務廣泛，包括食品、日用品、農產品，與汽車業務無關。

海關在4月18日拘捕涉案的42歲無業女子、48歲自僱男子及60歲男司機，3人涉嫌串謀洗黑錢，獲保釋候查。楊稱，海關透過情報及資金流分析發現3人，3人並不相識，亦無證據顯示有招攬關係，背後或有集團操縱，據悉部分人有就交易收額外報酬。海關亦搜查4住宅單位、5個公司地址及2間持牌找換店，檢取手提電話、公司印章及文件、銀行滙款紀錄等，會透過國際合作等方法，繼續調查資金來源及去向、被捕人背景等，不排除更多人被捕。

海關重申，洗黑錢屬嚴重罪行，最高可判罰500萬元及監禁14年，相關犯罪得益可被沒收。