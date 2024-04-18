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廉署首與競委會聯合行動　搗破樓宇維修圍標集團拘廿人 (16:56)

廉政公署首度與競爭事務委員會採取聯合行動，首次搗破一個新冒起的樓宇維修工程貪污及圍標集團。廉署在聯合行動中拘捕20人，分別為17男3女，年齡介乎36歲至70歲，包括該集團的主腦及骨幹成員，涉及工程承辦商、工程顧問、中間人、業主立案法團成員以及物業管理公司職員。

廉署指，涉案公司及人士涉嫌行賄、受賄以及從事反競爭行為，藉此操控樓宇維修工程的招標程序，將工程標價誇大，協助與集團有關的承辦商取得工程及顧問合約，並操控監督維修工程及發放工程費用，違反《防止賄賂條例》第9條及《競爭條例》的「第一行為守則」。

聯合行動涉及兩個位於港島的住宅屋苑及商住樓宇，以及四個位於新界的住宅屋苑及工業大廈的多項維修工程項目，合約總值約1.8億元，個別合約金額由數百萬元至數千萬元不等。個別工程項目懷疑涉及賄款逾100萬元。其中一半涉案維修工程合約仍未批出，而其餘維修工程則早於廉署及競委會展開調查前已經開始。

廉署與競委會於聯合行動中，根據法庭手令搜查約40個處所，包括多間工程承辦商、顧問公司及物業管理公司的辦公室，以及涉案人士的住所等，並檢走多項證物，包括多部電腦及手提電話，以及與樓宇維修工程相關的招標文件等。競委會同時行使權力，除了持法庭手令搜查處所，亦要求有關各方交出文件和資料。不過，行動期間有個別人士拒絕提供有關資料，妨礙競委會調查，屬刑事罪行，競委會將跟進。

廉署又指，調查源自有市民早前向廉署舉報涉及樓宇維修的貪污投訴，廉署經深入調查後發現涉案貪污及圍標集團，並揭發該集團涉及其他屋苑或樓宇的維修工程。競委會早前亦接獲情報，指有涉案的公司於多個樓宇維修工程中，從事反競爭行為。競委會及後深入跟進，並信納有合理因由懷疑有關項目已成為合謀的目標，因而將個案提升至調查階段。

相關字詞﹕編輯推介 廉政公署 競委會 圍標

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