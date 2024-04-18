紅磡站鐵路展下周六起開放　展退役列車等昔日珍藏 (16:45)

展館設於紅磡站內城際直通車區域。第一展區「鐵路解碼」展示信號、列車結構及鐵路標記，亦包括展出昔日月台的機械翻頁顯示屏及「瑞士國鐵鐘」和「雷達鐘」。

至於第二展區「鐵路歲月」則展出不同年代鐵路員工的珍藏，其中退休鐵路員工李兆祥捐出1980年代的香港地下鐵路公司薪酬通知書。他介紹指屬人生首份糧單，別具意義，見證他從80年代加入港鐵40多年的時光，而從糧單上的手寫字和工資亦可反映時代變遷。

焦點之一的第三展區「下一站…回憶」，展出退役列車東鐵線第一代電氣化列車「黃頭」和中期翻新列車「烏蠅頭」，以及一輛56號柴油電動機車 「杜利華號」。鐵路迷、社交平台專頁「火車未到站」創辦人紀俊安表示，「黃頭」列車最為深刻，因自99年退役後只公開展出一兩次，今次能再次看見感振奮，車廂內的燈光和擺設令他重拾昔日小時候乘列車回憶。他認為「黃頭」橙色座椅最具特色，具八、九十年代老香港的情懷，與現時具現代感的金屬物料座椅不同。

鐵路展下周六起逢星期六、日及公眾假期，開放予公眾人士免費入場參觀。公眾可於本周六早上10時起，於網上預約30日內的場次，每場參觀時間為75分鐘，每場上限人數約100人，展覽暫定展出至今年年底，而每名訪客亦可隨機獲贈復刻版車票卡一張留念。