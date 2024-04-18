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屯門公路車禍致3死　兩乘客遊泰返港遇車禍亡　大腸癌父痛失愛兒 (16:05)

今凌晨（18日）3時許，屯門公路發生致命車禍，一輛私家車懷疑自炒撞向「龍門架」，車上3人全部不治。其中一名26歲男乘客陳嘉韜與患大腸癌的父親同住屯門山景邨一單位，陳父得知兒子死訊十分傷心，嘆「走嗰個係我就好」。

陳父指，兒子昨（17日）與朋友去完泰國旅行，昨晚返回家中放低一袋零食手信後，約11時出門找朋友派手信，惟一去不返。陳父說，不認識兒子的朋友，亦不知道與車上同行人士的關係，兩父子平時雖然少溝通，但感受到兒子對自己的關心。陳父與妻子離異約10年，靠任職酒樓洗碗工人，一手帶大兒子，惟前年確診患上大腸癌，沒法繼續工作。

陳父說，兒子中四畢業後做過不同散工，最近任職洗衣機維修工人，他小時候喜歡足球，平時沒有特別嗜好，間中約朋友飲酒唱歌。陳父向記者展示兒子的照片，並引述兒子朋友形容他是好人、好好玩。失去愛兒，陳父說：「唔知可以點形容（心情），錢畀我都無用」。

另外，23歲女乘客吳翠盈與弟弟和父親同住天水圍天晴邨一單位，據弟弟了解，姐姐上周六（13日）與朋友出發去泰國，昨日返港。弟弟說其中一名同行朋友應該是今次事件另一名死者，但不知道兩人關係。弟弟說姐姐中六畢業之後修讀高級文憑，不知姐姐目前做什麽工作。

 

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