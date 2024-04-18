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首屆中華文化節6至9月舉行滬成焦點城市　將辦上海文藝項目 (16:17)

去年施政報告提出成立「弘揚中華文化辦公室」（下稱弘揚辦），並於今年舉辦首屆中華文化節，今（18日）舉辦節目巡禮介紹活動，文化體育及旅遊局長楊潤雄預計活動約有10萬人受惠，並會透過旅發局向海外及內地旅客宣傳，冀可「以文塑旅，以旅彰文」。他又指文化節計劃每年會設定一個焦點城市，聚焦展示其獨有文化魅力，並以文化節為平台，促進兩地之間的交流，上海為今年的焦點城市。

楊潤雄表示，香港有中西文化匯聚的優勢，亦有廣闊的國際網絡，文化節是弘揚辦首個品牌項目，冀可藉項目可推動文化交流，向世界各地的藝術文化愛好者及旅客，展現中華文化的獨特魅力、多樣特色的香港文化，亦帶動旅遊及文化相關行業帶來「品牌效應」，一方面宣傳藝術文化，另一方面亦可帶動人流，為經濟增添助力。

今年文化節的焦點城市為上海，楊潤雄稱文化節會安排上海京劇院、上海民族樂團以及上海博物館的節目和展覽供市民欣賞。康文署總經理（文化節目）倪淑儀說，文化節會帶來3個上海相關的文藝項目，其中有上海京劇院打造的《七俠五義》，中國戲劇梅花獎得主梅花獎陳少雲主演，以及上海民族樂團演出的中樂表演《海上生民樂》。

楊潤雄又指，文化節活動於今年6至9月間進行，大部分活動的門票將於明日起公開發售。倪淑儀又指，文化節活動有超過100場節目，當中包括中國戲曲節舞台節目、電影、展覽，以及舞劇和中樂演奏等舞台精品節目。文化節開幕節目為北京歌劇舞劇院製作的舞劇《五星出東方》，並於6月7日至8日舉辦。

另外，明日起至5月3日，團體購票或購買套票可獲最低85折，最多7折的優惠。

相關字詞﹕編輯推介 中華文化節 弘揚中華文化辦公室 文化體育及旅遊局

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