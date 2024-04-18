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鄧桂思疑因醫生開漏藥致死　醫生:及早服抗病毒藥理應有幫助 (15:48)

聯合醫院近7年前疑「開漏藥」，患乙型肝炎的病人鄧桂思兩度換肝後不治，死因研訊今（18日）續。瑪麗醫院時任顧問醫生、換肝手術團隊成員馮恩裕表示，鄧桂思曾經急性乙肝復發，服用高劑量類固醇顯然增加風險。有陪審員問，假設鄧桂思服用類固醇時，同時獲處方抗病毒藥，體內的肝酵素會否減少。馮恩裕回答，如果病人體內病毒量太大，抗病毒藥物未必減低病毒威脅，惟假設鄧桂思較早服用抗病毒藥，理論上「有幫助」。

港大李嘉誠醫學院病理學系臨床助理教授盧綽琳曾化驗肝臟樣本，發現事主鄧桂思（終年44歲）自身的肝臟切片呈綠色，代表膽汁累積和肝病變，而正常肝部應該充血及呈深紅色。盧估計鄧乙肝復發，或患上自身免疫性肝炎，兩者可能性共同存在。盧強調，此結論建基於組織化驗，鄧的個案符合兩者現象，不過化驗見到的肝細胞大範圍壞死，仍要視乎臨床診斷。

曾診治鄧桂思的瑪麗醫院腸胃肝臟科時任顧問醫生馮恩裕則指，鄧入院時有急性乙肝發作（flare-up）症狀，後來出現肝衰竭。被問到鄧以往沒有乙肝發作，為何突然復發，馮指乙肝會自發性激活，「我們不知道背後機制」。惟馮表示，鄧曾服食高劑量類固醇，免疫系統受壓抑，將失去自我保護機制，使病毒不斷複製，增加乙肝發作風險。

對於鄧桂思患自身免疫性肝炎的可能性，馮恩裕持另一意見。馮表示，自身免疫性肝炎一般有3％機會率，要考慮血球蛋白水平、肝組織等因素，鄧不符合相關條件，只是乙肝復發。聆訊下周一（22日）續。

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