醫管局料未來6至8個月可安排前線護士到廣東省醫院交流 (15:25)

唐根華指，本月尾到下月初將與廣東省衛健委會面，安排醫管局護士北上交流有關計劃目前已確定重點領域，料雙方準備需要一定時間。當被問及小兒外科、心胸外科本身護士人手緊張，北上交流規模會否如來港交流的大灣區護士般多達百人時，他則表示，會考慮人手情况安排交流人數，「亦不是話派一隊大軍先學到嘢」，重申有關安排會參考現時已有的短期交流項目，不會影響現有服務。

至於交流時長，他則說現時安排護士到世界各地交流，最長為4周，亦可能會靈活安排時間，如每周一日，持續半年或一年。另外，第三屆將有130名廣東省護士來港參加交流計劃，唐根華稱，有信心擴展至急症室、腎科等更多專科。

第二屆交流計劃有約100名廣東省護士於今年1月至2月抵港，涵蓋專科由老人科擴展至眼科、圍手術科、深切治療部等。唐根華指，計劃反應正面，又強調大灣區護士「是助力不是負累」，惟因規模不大，「對香港整體醫療服務暫時未構成一個好關鍵的因素」。

參與計劃的律敦治及鄧肇堅醫院副顧問護師陳正郴指，對大灣區護士採用「一對一」帶教模式。至於深切治療部多急救工作，「一對一」模式會否拖慢服務，他則強調，有關模式與以往教導新入職同事無異，交流計劃不會加深香港護士負擔，稱「原本就係咁多嘢做」。他認為，來港的內地護士適應性非常強，且勤力學習，因此很快就能了解有關的醫療程序。

到深切治療部交流的北京大學深圳醫院護士莫敏華表示，香港工作流程和儀器與內地大致相同，適應上不算困難，目前已有參與收症等工作，亦與香港同事分享內地的電子化醫療訊息系統，望能促進兩地醫療體系發展。

新界西醫院聯網顧問護師（圍手術科）葉佩靈稱，大灣區護士認真及專業，很快融入本港工作，提及大灣區護士使用中文術語，而本港用英文，預先為他們準備術語的中英文對照。蘇志強說，自己有粵語底子，至於中英文問題，醫管局安排了中英對照，雖需要一點時間適應，但目前適應進度良好。

蘇志強說，他已有9年工作經驗，已在導師的帶領下為病人作術前準備等，提及因分工不同，香港手術前的準備時間較內地長，術後亦是由手術室護士為病人提供止痛服務，內地則是由痛症科負責。