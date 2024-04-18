海關多區打擊私煙拘3人 (11:07)

海關稅收罪案調查科人員昨午巡經青衣青高路一個露天臨時倉庫，發現一名男子從貨櫃中搬運數箱貨物上私家車，關員上前截查，發現車上的紙皮箱藏有懷疑私煙，隨即拘捕該名男子，並在貨櫃搜獲一批懷疑私煙，行動共檢獲約6萬支懷疑私煙。被捕48歲男子報稱為運輸工人，經調查相信他以約20呎長的貨櫃作為私煙儲存及分銷倉庫，主要供應葵青區。

另外，關員在荃灣橫龍街一幢工業大廈內發現一名男子正搬運一批懷疑私煙，上前截查男子的手推車及在一單位內檢獲約10萬支私煙，亦隨即將該名52歲男子拘捕。經初步調查，被捕男子報稱為貨車司機，相信租用工廈單位用作私煙儲存及分銷，供應荃灣區一帶。

海關稅收罪案調查科調查主任伍諾雯表示，兩個私煙儲存倉庫規模較細，儲存不同牌子的私煙，相信被捕人利用儲存倉暫存私煙，直接分銷區內買家。海關將會繼續追查私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。

此外，昨日下午，關員亦於深水埗展開行動，拘捕一名72歲買家，並在他身上檢獲200支懷疑私煙，被將向被捕人士控以管有應課稅品條例適用的貨品罪名。