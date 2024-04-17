馬鞍山小學女教師遭偷拍　警拘21歲實習男教師 (19:28)

據悉，女事主是馬鞍山一間小學的全職教師，前日她在洗手間如廁時，看到一部手機正對著她，懷疑被人偷拍，於是大聲叫喊，偷拍者疑犯案後逃去，事主翻查閉路電視片段，其後報案求助。警方經調查拘捕一名男子。據悉，被捕人在該校擔任實習教師，與事主相識。本報正向涉事學校查詢。

教育局回覆查詢指，校方知悉有關事件後，已即時通報教育局，並啓動學校危機處理小組。據了解，學校會為有需要的師生提供適切的輔導和支援。教育局會繼續與學校保持緊密聯繫，並提供所需協助。

局方表示，十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人士成為教師。如涉及涉嫌違法的個案，教育局會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料，嚴肅檢視教師的註冊。即使涉事教師最終可能因為種種理由沒有被定罪，但從學生福祉及教師專業的考慮，認為其行為是不能接受，教育局亦會就其教師註冊採取適當的行動。就嚴重的個案，教育局經考慮各項因素後，會根據《教育條例》取消或拒絕其教師註冊。有關教師一經被取消或拒絕註冊，將不得在學校任教。