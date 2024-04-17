男子易服潛入德望學校女廁偷拍　判監半年 (18:42)

31歲的被告張晉康，報稱是城巴高級營運主任，他被控去年10月在德望學校3樓女廁，女童X及Y步出廁格，發現紮起頭髮及黏有假眼睫毛的被告，當時被告身穿德望校服。兩人質問被告是否偷拍，被告搖頭並逃離學校。翌日，女童Z發現廁格水箱角落紙箱內藏膠紙固定的手機，Z通知校方。警方拘捕他後，從他租用單位和住所搜出16套女校校服、女性內衣、化妝品和假髮。

辯方引述被告的心理報告指出，被告重犯機會中度偏高，但若持續接受心理輔導，估計情况有改善。辯方續指，被告有易服癖，有已深刻反省，並持續尋求專業人士協助。而本案求情因素是被告初犯，三罪沿於同一地方，被告只曾進入涉事學校一次，期望判刑可同期執行。

裁判官在判刑時提及被告有易服癖，雖是私人選擇，但若以此犯罪滿足性慾，法庭便須發出清晰信息，不容有關事情發生。而且本案有多項加刑因素，包括涉及未成年人士，學生置身校中不會預期有入侵者侵犯其私隱，強調判刑要反映對罪行的厭惡性，法庭亦須保障未成年人士，故就被告的三項窺淫罪判囚半年。