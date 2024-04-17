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黎智英案｜陳梓華稱黎冀年輕一輩參與初選　助鞏固民主派票源及提高認受性 (18:27)

壹傳媒創辦黎智英及《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案下午續審，陳梓華提到早於2019年11月，黎智英向他提及初選的想法，指希望有政治素人參選，如此初選才會有認受性；至12月尾黎再提起，若有政治素人參選而未能勝出，票源便會落在其他泛民候選人，從而鞏固泛民在立法會的議席。陳另指，2020年1月他與劉祖廸、黎智英、李永達夫婦、何俊仁夫婦和台灣政治人物施明德夫婦在台灣會面。

控方向陳梓華展示他與黎智英2019年12月4日的信息來往，陳稱有一位嘉賓答應參加會面，將到英國見他，黎表示「非常好」。陳庭上指該位嘉賓是指「攬炒巴」劉祖廸，黎曾要求與劉見面，稱留意到攬炒團隊的發展得好，陳最終在英國見劉，表達黎欲組織領袖團隊的想法，並結合街頭、議會和國際線「鐵三角」的力量。當時劉對會面有猶豫，但最終答應2020年1月在台北見面。

陳梓華續指，其英國之行除了見劉祖廸外亦有見「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers)，羅傑斯問及香港的情況，及會否有途徑解決香港人和政府之間的矛盾，他2019年12月31日在黎智英的私家車上轉述給他。黎一度對與劉的會面猶豫，指對勇武派的取態有保留，希望陳明白他「唔係唔支持勇武，只係需要迎合西方獲得國際支持」，無可否認地國際的支持比勇武派的支持更重要。

黎希望陳梓華將會面和他對初選的想法告知年輕人，認為年輕人應集中於選舉工作，「咁民氣先會集結」，而舉辦初選能集中「黃絲」的票源，因為運動有很多年輕人參與，初選可吸納年輕人的票。陳補充，早於11月黎智英便有跟他說過此想法。法官李運騰問當時有沒有其他人提及初選，陳稱沒有，李官追問是否即他是從黎智英口中第一次得知，陳確認。

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