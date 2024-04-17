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林百欣遺產未分三房母女　林建岳稱父意願清晰 (18:11)

亞視前主席、麗新集團創辦人「林伯」林百欣2005年逝世後留下逾29億元遺產，未獲分予遺產的三太顧瑞英及女兒林明珠入稟爭議遺囑效力，案件今（17日）於高院續審。林百欣次子「岳少」林建岳出庭作供稱，曾私下再度確認父親分配遺產意願，問「有無人仲要take care？」父親表示沒有。林建岳續稱「有一樣嘢好尷尬」，問是否需要先處理涉及三房顧林兩人的官司，父親答道「唔理，一定要照去」。林建岳形容自己當時「問得好清楚」。

興訟的三房母女質疑，患腦退化症的林百欣在心智不健全之下立遺囑。二太余寶珠所生的林建岳為麗新集團主席，他今早開始作供由三房的御用大律師代表提問，林建岳被視為父親第二把交椅，他是否最深得父親喜愛和信任的人？林建岳供稱「我諗我唔可以話（佢）最喜愛，但我喺公司負責所有事務」。

林建岳認同2004年起討論父親找人接班，他得悉父親公司高層李寶安和何榮添不時與母親余寶珠見面，但不知對話詳情。林建岳跟李說過各人關心父親，提出研究如何處理。林認為，李寶安與父親商討後找律師張定球辦理遺囑，林知道父親於1993年曾訂立聲明，但不認同三房代表將這文件稱為舊遺囑。

林建岳確認父親曾設置心臟支架並跌傷手臂，他經常嚷痛及詢問公司事務，但精神狀况正常。林指，父親去世後方知他進行簡短智能測驗，當時張表示如果見到其父親狀態有異，亦不會簽署遺囑。

談及遺產分配，林建岳稱「我無權去管」，他透露受益人經商議同意後才知道最終版本。他又指若其他人滿意，「我無咩所謂，因為我已經擁有間公司，生活得好好，我唔係好緊張，最緊要屋企人大家唔好唔開心」。三房代表指稱，林建岳和母親曾阻止三房與父親見面，林否認說法。審訊明續。

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