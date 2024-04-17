涉洗逾60萬元黑錢　星火同盟成員囚16個月 (17:47)

被告余昕鈺（現22歲）曾經擔任區議員助理，現為中大計算機工程學的三年級學生。暫委法官高偉雄引述辯方求情，指本案檢控存有延誤，被告因本案錯失今年前往美國加州大學的暑期課程。由於中大不會容許被告延期修業多於兩年，故被告冀被判入勞教中心或較短刑期，讓他能及時獲釋，繼續學業。被告亦撰求情信稱若時光可倒流，他絕不會犯本案。

高官判刑指，辯方力陳本案不涉上游罪行、沒有跨境及精密計劃，惟上訴庭已指以上因素為加刑考慮而非減刑考慮。考慮被告不但借出其銀行戶口來洗黑錢，更是戶口唯一的操作人，罪行性質嚴重，但是接納辯方所指黑錢涉款較同類型案少、案發時間為2019年9月至12月間，及存款與提款次數分別為23次及約90次。

就本案是否有延誤，高官指警方需要索取13間公司文件、調查有否涉及上游罪行及被告的其他罪行，而且洗黑錢案一般需要較長調查時間，故本案用上兩年時間調查並非罕見。惟被告於2019年12月被捕，距今已隔4年半，對生活構成困擾，可酌情減刑，故判囚16個月。至於充公令則排期再處理。