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甯漢豪：重訂執法優次　集中處理單梯、多賓館或劏房等大廈 (17:20)

劏房賓館林立的佐敦華豐大廈上周發生奪命三級火，揭示大廈多年未遵辦消防安全指示及強制驗樓令。發展局長甯漢豪今於立法會特別財務委員會上說，政府會循多方面加強消防安全執法及檢控，包括透過內部調配撥出更多人手加強檢控，亦會重訂執法優次，集中資源處理單梯樓宇、多賓館或劏房、未有遵辦驗樓通知亦未聘請驗樓人員等高危大樓。她又說，消防處將會加入由發展局領導的協作平台，與屋宇署、民政事務總署及市建局在地區層面加强統籌個案管理及公眾教育。

實政圓桌田北辰促當局加強未有遵從強制驗樓通知的罰則，甯漢豪回應說，過去3年，無有遵從強制驗樓通知的人士罰款最多3.3萬元，平均罰款2500元。她認同有需要加大罰則，但僭建及未遵從防火設施要求的嚴重程度較高，當局加重罰則時要作出平衡。她又說，會考慮簡化程序，例如日後當樓宇到達一定樓齡，就要自行驗樓，毋須待屋宇署通知，否則作定額罰款。

甯漢豪說，當發生事故時，社會很支持政府提出要加強罰則；但事故後當社會各界平靜下來，又會提出「苛政猛於虎」，期望今次政府及社會都下定決心，加重執管效能、加強對業主協助，形容有關環節均要「重槌入手」。 

甯漢豪於開場發言時說，去年連串樓宇外牆石屎剝落事件、大規模僭建個案，及近日佐敦舊樓發生嚴重火災，顯示業主未有認真看待政府發出的指令，政府的執法力度亦不足。她稱，政府要大大加強執法效能，催使業主履行責任，同時加強力度為有需要業主提供適切協助。她表示，當局正全力檢討《建築物條例》，研究簡化檢控程序及提升刑罰，會在今年提出建議諮詢公眾及業界，盡快啟動修例工作。

相關字詞﹕編輯推介 發展局 甯漢豪 消防安全

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