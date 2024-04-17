涉走私值億元電子產品及電子廢料　海關拘53歲女子 (17:02)

有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任張業泰指，海關本月4日透露風險評估及情報分析，鎖定一艘準備由香港前往馬來西亞的遠洋船，並在該艘船上一個報稱載有鋁合金的貨櫃內檢獲懷疑走私貨物。關員打開貨櫃，發現一批電子廢料放在紙箱上，經檢查發現大量未列艙單貨物，包括集成電路、電腦伺服器、路由器等電子產品，市值約1億元，相信貨物最終會轉運至內地，又估計檢獲的舊電子產品及電子廢料將被回收，再提取有用部分。海關表示，提取過程涉及燃燒，甚至使用化學物料，產生大量有害物質，對環境構成污染。據了解，集成電路的價值最高，佔總貨值約九成。

海關指，有害物質的轉移受《巴塞爾公約》條例監管。根據《公約》，有害電子廢料需要馬來西亞同意才可進口，環保署方會發出出口許可證。任何人將有害廢物輸出香港，需事先得到環保署的許可證，否則即屬違法，初犯者可被罰款20萬元及判監6個月；如屬再犯，則可被罰款50萬元及判監2年。