鄧桂思疑因醫生開漏藥致死　解剖遺體醫生稱明白鄧家受困擾冀走出哀傷 (16:37)

事主鄧桂思生前患乙型肝炎，死因研訊今踏入第3日。瑪麗醫院時任駐院醫生黃世權供稱，鄧因急性肝衰竭引發腎衰竭和肺衰竭，於2017年4月5日入住瑪麗醫院深切治療部，接受腎臟替代治療。黃表示，鄧兩次換肝後接受氣管造口手術、使用「人工肺」和接受胸控插管引流等，其間曾併發真菌感染，須服用抗生素；鄧其後多重器官衰竭，延至8月26日不治。

解剖遺體的瑪麗醫院組織及細胞病理部主任陳雙煒表示，鄧桂思換肝前有急性肝衰竭，接受移植後併發「機化性肺炎」，導致細菌入血，直接死因為敗血症；鄧長期使用「人工肺」，亦有缺血性腦病變，但並非直接死因。陳稱，當時檢驗鄧第二次移植的肝臟，發現梗塞和出血性壞死，肺部廣泛組織纖維化。

庭上透露，聯院涉事醫生於2016年8月至2017年2017年2月間，沒有向鄧處方抗病毒藥，至2017年4月始開出抗病毒藥。鄧的長女問到，抗病毒藥是否「咁神奇、咁勁」，令解剖結果找不到乙肝病毒。陳雙煒同意說法，指抗病毒藥非常有效，相信鄧換肝逾4個月後沒有乙肝復發。聆訊明（18日）續。