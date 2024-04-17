垃圾徵費︳環保署：40個私人屋苑申請廚餘機獲批　擬年中起接受500戶屋苑申請 (16:26)

民建聯葛珮帆關注，有廚餘機常爆滿，亦無人收集，結果住戶四處放置廚餘。徐浩光回應說，當局利用大數據系統檢測，多數時候超過99%的智能廚餘回收桶可正常運作，只有少於1%的廚餘機爆滿或有技術問題。他提及，對於近日有報道提及的爆滿情况，主要是因為網絡信號問題，重申一般廚餘機到7成滿時，就會自動通知清潔或管理公司。

議員陳凱欣提到部分地區未有固定「綠在區區」設施，只有流動的綠在區區站。環保署副署長陸嘉健回應指，可考慮在相關屋苑設置智能回收桶，但稱若要在私人屋苑增設固定的回收設施，需要與物業管理公司及業主商討，過往曾在部分私人屋苑商討設置廚餘桶時遇到阻力。

經民聯盧偉國關注香港是否有完備的回收鏈，環境及生態局長謝展寰說，無論是金屬、廢紙或塑膠，都有足夠的下游回收鏈。民建聯梁熙就問到，當局會否如期推行垃圾徵費，是否很大程度上取決於大型屋苑及屋邨回收設施比率，謝展寰回應時重申，先行先試期間會細心地觀察計劃會遇到的困難，更全盤掌握情况，當局會一併考慮及向立法會報告相關問題。

另外，議員周文港關注電動車「一換一」最高寬免稅額下調，憂或減慢電動車普及化。環境及生態局首席助理秘書長梁啟明說，當局評估近年引入香港的電動車型號增加，價格亦有下調，加上充電費較油錢便宜較近7成，相信即使下調稅務寛免額，亦不會影響電動車數目增長。