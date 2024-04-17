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港大醫學院研全球首個幹細胞新模型　助治療罕見免疫缺陷病 (15:24)

港大醫學院研發全球首個幹細胞新模型，並應用於個人化治療罕見免疫缺陷病，團隊為一名患有罕見病「STA1功能增益症（STAT1-GoF）」的病人建立個人化疾病模型，並確定病人服用一種原本用於治療風濕病藥物後病情受控。港大醫學院臨牀醫學學院內科學系風濕及臨牀免疫學科主任李曦說，研究為患者提供新的治療選擇，亦正為另外3、4名患不同免疫缺陷病的患者治療方案。

有關研究自2020年開始，港大醫學院夥同幹細胞轉化研究中心和劍橋大學，共同開創一個新型幹細胞平台，幫助原發性免疫缺陷病患者。研究團隊從患者身上提取血液樣本，將血液細胞重新改造為擴展潛能幹細胞（EPSCs），以建立個人化疾病模型。港大醫學院幹細胞轉化研究中心總監劉澎濤表示，整個過程約需3個月，而測試不同藥物則需1至2周。

李曦說，原發性免疫缺陷病，患者極易受感染，對自身免疫疾病甚至癌症都缺乏抵禦能力，全球至今約500種原發性免疫缺陷病，但因其罕見性得到很少關注，有關研究和治療方式都較少。本港缺乏免疫科專科醫生，及患者常生病和服藥，導致樣本採集困難和測試結果易受干擾，因此患者往往難以確診；即使確診後，亦缺乏針對疾病的特定藥物或治療方法。

他續稱，以研究的「STAT1-GoF」為例，全港約有5至6人。治療時無法預測病人對藥物的治療反應，且藥物價格不菲，患者面臨健康風險和經濟壓力。而建立個人化疾病模型，可測試不同療法，確定最有效和最安全的治療方案，患者無需親自服藥或嘗試不同療法，以免帶來不必要的風險。

今年29歲的江先生患有「STAT1-GoF」，免疫系統有遺傳缺陷，容易受到感染，自小容易生病，嚴重時全身皮膚潰爛，視力亦受影響，一度失去9成視力。研究團隊透過個人化幹細胞治療，為其測試不同療法，成功鑒定和重新運用原本用於治療風濕病的藥物。江先生至今服藥約一年，認為病情受控，如今可重新上班，日常生活基本不受影響。江先生稱，治療暫無副作用，但難負擔高昂藥費，每月需花費約一萬元，冀社會能增加對罕見病的關注和資源。

相關字詞﹕編輯推介 港大醫學院 免疫缺陷

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