環團批新田環評報告多處錯漏　觀鳥會：若環諮會接納報告不排除提司法覆核 (15:19)

新田科技城環評報告下周一（22日）交環境諮詢委員會「闖關」。綠色和平等10個環保團體今（17日）批評，項目環評報告環評報告最少具27項技術評估和數據錯漏，包括沒有評估對棲息於新田閒置魚塘潛鴨的影響，亦沒有專為歐亞水獺進行基線調查等，批評屬為「史上最差」，而且相關濕地管理計劃書等補償措施至今仍未公開。環團促請環諮會委員「把關」，建議環保署否決環評，並要求當局重新申請環境調查。被問到倘環諮會接納新田科技城環評會否提出司法覆核，香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚稱，視乎整個環評程序，現階段不排除提出司法覆核可能性。