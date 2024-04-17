環團批新田環評報告多處錯漏　觀鳥會：若環諮會接納報告不排除提司法覆核 (15:19)

新田科技城環評報告下周一（22日）交環境諮詢委員會「闖關」。綠色和平等10個環保團體今（17日）批評，項目環評報告環評報告最少具27項技術評估和數據錯漏，包括沒有評估對棲息於新田閒置魚塘潛鴨的影響，亦沒有專為歐亞水獺進行基線調查等，批評屬為「史上最差」，而且相關濕地管理計劃書等補償措施至今仍未公開。環團促請環諮會委員「把關」，建議環保署否決環評，並要求當局重新申請環境調查。被問到倘環諮會接納新田科技城環評會否提出司法覆核，香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚稱，視乎整個環評程序，現階段不排除提出司法覆核可能性。
長春社公共事務主任周藹銓指，新田科技城進行環評期間，擴大發展規模至填平90公頃魚塘，惟當局多番堅稱舊有環評有效，拒絕循法定要求重做環評概要。
至於生態補償措施，世界自然基金會香港分會保育經理許仲康稱，過去環評在公眾諮詢時會公開詳細濕地管理計劃書及生境建造工作時間表，惟是次環評審批前夕仍未提交濕地管理計劃衋書，以及交代「功能價值」的計算方法。
綠色和平資深項目主任陳可淳批評，新田科技城環評差到「連最基本討論都帶不出來」，認為政府若硬闖環諮會，將為環評制度作出最壞先例，帶頭破壞制度公信力，促環諮會嚴謹把關。