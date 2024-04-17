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華豐大廈三級火揭天台僭建　保險業聯會指家居保通常不涵非法建築 (14:52)

佐敦華豐大廈上周三（10日）發生三級火，造成5死40傷。大廈內劏房林立，被問到保險是否涵蓋非法建築內的財物損失或人身意外，香港保險業聯會指，「家居保險」保障因意外導致損失或損毁的屋內財物，如室內傢俬及個人財物等，惟非法建築是常見的不保事項之一；又指即使房東已購買家居保險，由於租客並非投保人，一般情况下也無法涵蓋租客的財物損失。

截至今日（17日）11時，華豐大廈三級火的留院傷者中，有3人情况危殆，另有1人情况穩定。華豐大廈內有多間賓館，香港保險業聯會昨回覆查詢，引述根據《旅館業條例》，指持牌人須就任何人使用持牌處所事宜，投保第三者風險保險，涵蓋對於任何第三者因使用持牌處所及／或處所內提供的任何物品引致，或與此有關而蒙受的任何傷亡和損毀，持牌人所須承擔的責任。

至於訪港旅客購買的旅遊保險，是否涵蓋火災造成的財物損失或人身意外，聯會指取決於旅客選擇旅保的保障範圍，不同地區或保險公司提供涵蓋範圍各異，故建議旅客仔細研究出發地旅遊保險的範圍。

聯會又指，由於火災原因未明，無法估計華豐大廈保險的賠償金額；另建議已購買保險者及時通知保險公司，蒐集與索償有關的文件，包括保單、報案記錄、照片及醫療報告等，並按要求填寫索賠表格，及配合保險公司調查員的調查，再及時跟進索償進度。

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