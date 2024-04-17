華豐大廈三級火揭天台僭建　保險業聯會指家居保通常不涵非法建築 (14:52)

截至今日（17日）11時，華豐大廈三級火的留院傷者中，有3人情况危殆，另有1人情况穩定。華豐大廈內有多間賓館，香港保險業聯會昨回覆查詢，引述根據《旅館業條例》，指持牌人須就任何人使用持牌處所事宜，投保第三者風險保險，涵蓋對於任何第三者因使用持牌處所及／或處所內提供的任何物品引致，或與此有關而蒙受的任何傷亡和損毀，持牌人所須承擔的責任。

至於訪港旅客購買的旅遊保險，是否涵蓋火災造成的財物損失或人身意外，聯會指取決於旅客選擇旅保的保障範圍，不同地區或保險公司提供涵蓋範圍各異，故建議旅客仔細研究出發地旅遊保險的範圍。

聯會又指，由於火災原因未明，無法估計華豐大廈保險的賠償金額；另建議已購買保險者及時通知保險公司，蒐集與索償有關的文件，包括保單、報案記錄、照片及醫療報告等，並按要求填寫索賠表格，及配合保險公司調查員的調查，再及時跟進索償進度。