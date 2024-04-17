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周日全港戲院日30元戲票今起開售　網上輪候者眾　戲院現場數十人排隊 (14:01)

「全港戲院日2024」於本周日舉辦，今（17日）午12時起各戲院開始預售戲票，票價劃一為港幣30元。本報記者今午嘗試於嘉禾、百老匯、Cinema City及MCL Cinema等院線網頁及應用程式購票，截至下午1時40分，僅有MCL Cinema及嘉禾院線可透過應用程式購票，各戲院網頁版則顯示需要等候，而K11 Art House門市開售前有約40人排隊等候，惟約半小時後人潮已退散，有市民表示因票價較一般便宜才排隊購票。

本報記者今午約12時在上述4家戲院等的網頁及應用程式嘗試購票，惟4家戲院的網頁及應用程式均顯示需要等候，或未能顯示場次，如Cinema City網頁顯示需要等候587分鐘才可進入網站購票，MCL Cinema應用程式則未能顯示場次，直至約40分鐘後，記者才成功進入嘉禾院線及MCL Cinema的應用程式購票，其餘網頁及應用程式則仍無法進入有關頁面。

本報記者亦於中午約12時到尖沙嘴K11 Art House觀察現場人流，開售前約5分鐘有約40人排隊等候，有5個櫃檯安排工作人員處理購票手續，但半小時後已無人龍，僅有少量市民到櫃檯購票，記者詢問櫃檯人員，截至中午約12時半，幾近所有場次仍有座位可供選擇。

在隊伍前列的鄭先生與友人吳先生在早上約9時已到場等候，鄭先生憶述去年戲院日在德福戲院排隊需2小時，但是次購票過程較為順暢，記者觀察二人開售後約5分鐘已完成購票，鄭先生亦指對現場人流較少感到驚訝。被問到為何不選擇網上購票，鄭先生表示，曾多次在網上搶票都搶不到，網上系統的伺服器會「經常爆」，或者無法結帳，故直接到戲院購票。

亦有長者到場購票，年滿60的蕭先生到場購買《沙丘瀚戰》、《奧本海默》及《美帝崩裂》三場的戲票，惟不慎選擇了相撞的場次，因《沙丘瀚戰》的場次約5時半開始，但又購買了約6時開始《美帝崩裂》戲票，他最終成功向職員換票。他又稱平時不會到該戲院看戲，「不是戲票30幾元不會來看」。

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