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黎智英案｜陳梓華稱黎早於2019年底已醞釀辦初選　李宇軒帶制裁名單赴美 (13:09)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司勾結外國勢力案今（17日）第62日審訊，控方從犯證人陳梓華供稱，在2019年11月至12月間，他與黎智英助手Mark Simon見面，對方透露正與黎智英研究「初選」，希望延續同年區議會選舉大勝的氣勢。陳梓華又向同時負責審理「初選案」法官李運騰確認，同年12月已有人開始談論「初選」，指黎智英於翌年1月已向一間歐洲公司索取報價，研發初選公投的應用程式。

陳供稱，李宇軒2019年11月聯絡他，稱為即將的區選辦監選團，但尚欠25萬元資金，希望陳能夠「問吓人」幫忙。陳明白李欲暗示他找黎智英或Mark Simon幫助，陳遂幫忙轉達，Mark Simon聽後大感興趣，連番追問詳情。及後，陳將監選團的政客名單交給Mark Simon，對方注意到英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）及表示會「大力支持」，最終向李匯款50萬元。陳稱「畀咗嗰double（雙倍）最尾」，事後他稱讚李「好犀利」。

同年11月底至12月初，陳與Mark Simon於沙田君悅酒店見面。Mark Simon大讚監選團，又指很多「民主人士」會聯絡他或黎智英「尋求金錢上嘅幫忙」，但是「我老細（黎）好有錢，唔代表佢任何人都要贊助」。不過，Mark Simon不滿李宇軒「每一次都係最後一刻搵人幫手」、「佢唔係好識做人」，希望陳能夠從中協調。

陳續指，Mark Simon在會面亦指「黃絲勝選係大勢所趨」，然後指他與黎智英開始「研究緊初選，希望延續呢股氣勢」，即能夠在2020年立法會選舉大勝。面對李官的關注，陳回答「佢哋早喺11月、12月已經講過（初選）呢件事」，又指翌年1月他到台灣見黎智英時，黎透露「攞咗報價，一個歐洲公司做初選公投嘅程式。」控方指該次會面詳情會容後再談。

同年12月，李宇軒致電陳，表示準備去美國會見政要，但李同時憂慮、「好擔心自己飛咗過去一個人都見唔到」，希望藉Mark Simon聯絡時任美國參議員斯科特（Rick Scott）。於是陳致電Mark Simon，透露李打算「見吓官員，講解吓香港嘅情况」及「（李）考慮將一個制裁名單，睇下有冇機會交到畀美國官員，因為佢（李）話唔想兩手空空咁去」。Mark Simon聽後表示會安排，要陳跟李說「唔會一個人都見唔到」，至少有斯科特，以及讓陳鼓勵李。陳確認該份制裁名單為《香港侵害人權及民主者簡介》（Profiles of Perpetrators of Human Rights And Democracy Abuse in Hong Kong）。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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