黎智英案｜陳梓華稱黎早於2019年底已醞釀辦初選　李宇軒帶制裁名單赴美 (13:09)

陳供稱,李宇軒2019年11月聯絡他,稱為即將的區選辦監選團,但尚欠25萬元資金,希望陳能夠「問吓人」幫忙。陳明白李欲暗示他找黎智英或Mark Simon幫助,陳遂幫忙轉達,Mark Simon聽後大感興趣,連番追問詳情。及後,陳將監選團的政客名單交給Mark Simon,對方注意到英國上議院議員奧爾頓勳爵(Lord David Alton)及表示會「大力支持」,最終向李匯款50萬元。陳稱「畀咗嗰double(雙倍)最尾」,事後他稱讚李「好犀利」。

同年11月底至12月初,陳與Mark Simon於沙田君悅酒店見面。Mark Simon大讚監選團,又指很多「民主人士」會聯絡他或黎智英「尋求金錢上嘅幫忙」,但是「我老細(黎)好有錢,唔代表佢任何人都要贊助」。不過,Mark Simon不滿李宇軒「每一次都係最後一刻搵人幫手」、「佢唔係好識做人」,希望陳能夠從中協調。

陳續指,Mark Simon在會面亦指「黃絲勝選係大勢所趨」,然後指他與黎智英開始「研究緊初選,希望延續呢股氣勢」,即能夠在2020年立法會選舉大勝。面對李官的關注,陳回答「佢哋早喺11月、12月已經講過(初選)呢件事」,又指翌年1月他到台灣見黎智英時,黎透露「攞咗報價,一個歐洲公司做初選公投嘅程式。」控方指該次會面詳情會容後再談。

同年12月,李宇軒致電陳,表示準備去美國會見政要,但李同時憂慮、「好擔心自己飛咗過去一個人都見唔到」,希望藉Mark Simon聯絡時任美國參議員斯科特(Rick Scott)。於是陳致電Mark Simon,透露李打算「見吓官員,講解吓香港嘅情况」及「(李)考慮將一個制裁名單,睇下有冇機會交到畀美國官員,因為佢(李)話唔想兩手空空咁去」。Mark Simon聽後表示會安排,要陳跟李說「唔會一個人都見唔到」,至少有斯科特,以及讓陳鼓勵李。陳確認該份制裁名單為《香港侵害人權及民主者簡介》(Profiles of Perpetrators of Human Rights And Democracy Abuse in Hong Kong)。