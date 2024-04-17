截至上月初291人涉危害國安被捕　當局指23條解說開支不公開　應變反駁隊續運作 (10:53)

立法會本周起舉行特別財務委員會會議，審議2024/25年度政府開支。保安局回覆民建聯議員周浩鼎有關涉嫌從事危害國安行為和活動而被捕，以及國安處接獲的舉報數字。保安局指，截至上月8日，警方國安處舉報熱線共接獲逾70萬個與國家安全相關的舉報信息。另外，截至2023年12月，與2019年反修例事件有關的10279名被捕人士中，有35人因未有出席法庭聆訊而被法庭通緝，另有26人在獲警隊保釋候查期間未有向警隊報到。

保安局：應變反駁隊有需要繼續運作

民建聯李慧琼及黃英豪均關注《基本法》23條解說工作及「應變反駁隊」的編制。保安局指，現時誤導和抹黑仍然時有發生，故反駁隊有需要繼續運作，政府會參考累積的經驗及有關的工作模式，應對將來包括實施相關維護國安法律在內等各方面的抹黑，並有效率地澄清和反駁。至於反駁隊的人手編制，保安局指，涉及23條立法的工作屬維護國安工作的一部分，有關工作的人手和開支的分項數字不會公開。