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外交部批英國《半年報告》內容顛倒是非 要求停企包庇罪犯 (19:27)

【明報專訊】英國外交部昨日發表最新一份《香港半年報告》，英外相卡梅倫在序言就香港《基本法》23條立法提出批評。外交部發言人林劍今日（16日）在例行記者會上表示，中方正告英方停止干涉中國內政，停止包庇縱容破壞中國國家安全的罪犯和亂港分子。

卡梅倫在半年報告的序言形容，香港於3月23日生效的《維護國家安全條例》為「匆忙通過立法程序」（rushed through the legislative process），很可能與國際人權法不相容；並重申希望港府尊重《基本法》賦予的權利和自由，維護高度自治，按照國際承諾和法律義務行事。卡梅倫在序言呼籲港府停止起訴及釋放黎智英，並呼籲中國廢除國安法，又指國安法有域外效力，去年下半年有13名身處海外的人因行使言論自由而遭香港警方通緝，大部分目前身在英國，卡梅倫承諾保障他們的人身安全。

外交部發言人林劍今日在北京指，「英方所謂報告罔顧事實、顛倒是非，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，中方對此強烈不滿、堅決反對。」他又指國安法和香港國安條例的制定實施，構築起國家安全的堅實屏障，指香港居民依法享有的各項權利與自由，獲得感、幸福感、安全感不斷提升，又指香港迎來全力發展經濟的最好時期，香港國際金融、航運、貿易中心地位更加穩固，發展前景更加光明。

外交部駐港公署發言人昨日批評英國「故技重演」，「拿《中英聯合聲明》大做文章，老調重彈攻擊抹黑一國兩制」，並惡意詆譭國安法例及新選舉制度，稱《維護國家安全條例》為外國投資者提供更安全、穩定、高效的營商環境。特區政府昨日批評報告對香港各方面情况的言論失實和污衊抹黑，對此表示強烈譴責和反對。

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