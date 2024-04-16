明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

林百欣爭產案　三太母女質疑立遺囑時精神狀態 (18:36)

亞視前主席、麗新集團創辦人「林伯」林百欣2005年因病逝世，留下逾29億元遺產沒分予三太顧瑞英及女兒林明珠。兩母女入稟爭議遺囑無效，案件今（16日）於高院續審。林百欣草擬遺囑時在場的律師作供憶述，同事張定球提高聲量謂「林伯，你張平安書，我做你執行人喎」，提及「排頭坑啲地俾Peter（林建岳）」，張扼要向林覆述遺囑重點。

三太顧瑞英及女兒林明珠2011年興訟，質疑林百欣受腦退化症影響而立遺囑。林百欣遺產管理人張定球早前去世，兩名律師接手管理。張一方透露，林百欣遺產約29.2億元，但三房母女稱遺產達600億。庭上提及，兩母女稍後會出庭作供。

三房母女的御用大律師Charles Hollander陳辭指，她們曾經未能探訪林百欣，難以索閱資料，而且欠缺訂立遺囑前的醫療報告，包括林在2004年8月被診斷患上中度至嚴重腦退休症。他續指，林百欣同年12月3日立遺囑時，除家人以外有兩名身分不詳的醫生在場，張定球在供辭稱不認識兩人，後知兩人沒有診症紀錄。麗新高層李寶安把文件存放在公司，惟李離任後不知所終。

三房的代表御用大狀形容遺囑內容極之複雜，當時林百欣在心智能力受損下訂立，若然法庭裁定林心智不健全而立下涉案遺囑，或須按1973年的遺囑分發遺產，將當中15%分予林建岳。

接替張定球成為遺產管理人的律師馮蘊瑤供稱，她在2004年10月協助起草文件，有條款指一旦家人爭拗遺產分配，他們將不會取得任何資產。馮表示見過林百欣簽署，當時不認為他的身體出現問題。馮又稱，與張為林百欣立遺囑期間，眾人沒自我介紹，她相信有醫生在場。三房代表質疑，張只花約20分鐘向年近九旬的林百欣講解遺囑，馮解釋林能夠明白分發土地資產的意思，毋須詳細逐句讀出。審訊明（17日）續。

相關字詞﹕編輯推介 林百欣 法庭

上 / 下一篇新聞