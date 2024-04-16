林百欣爭產案　三太母女質疑立遺囑時精神狀態 (18:36)

三太顧瑞英及女兒林明珠2011年興訟，質疑林百欣受腦退化症影響而立遺囑。林百欣遺產管理人張定球早前去世，兩名律師接手管理。張一方透露，林百欣遺產約29.2億元，但三房母女稱遺產達600億。庭上提及，兩母女稍後會出庭作供。

三房母女的御用大律師Charles Hollander陳辭指，她們曾經未能探訪林百欣，難以索閱資料，而且欠缺訂立遺囑前的醫療報告，包括林在2004年8月被診斷患上中度至嚴重腦退休症。他續指，林百欣同年12月3日立遺囑時，除家人以外有兩名身分不詳的醫生在場，張定球在供辭稱不認識兩人，後知兩人沒有診症紀錄。麗新高層李寶安把文件存放在公司，惟李離任後不知所終。

三房的代表御用大狀形容遺囑內容極之複雜，當時林百欣在心智能力受損下訂立，若然法庭裁定林心智不健全而立下涉案遺囑，或須按1973年的遺囑分發遺產，將當中15%分予林建岳。

接替張定球成為遺產管理人的律師馮蘊瑤供稱，她在2004年10月協助起草文件，有條款指一旦家人爭拗遺產分配，他們將不會取得任何資產。馮表示見過林百欣簽署，當時不認為他的身體出現問題。馮又稱，與張為林百欣立遺囑期間，眾人沒自我介紹，她相信有醫生在場。三房代表質疑，張只花約20分鐘向年近九旬的林百欣講解遺囑，馮解釋林能夠明白分發土地資產的意思，毋須詳細逐句讀出。審訊明（17日）續。