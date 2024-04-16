集團式偷支票改銀碼收款人　成功兌款25萬元　6人被捕 (18:17)

觀塘警區重案組偵緝督察梁曼宜表示，警方今年2月至4月期間接獲多宗報案，報案人表示自己的銀行戶口被人使用被修改過的支票提取現金。觀塘警區刑事部調查後鎖定一個支票詐騙集團，發現涉案人針對觀塘區內辦公室集中的工廠大廈，偷取載有支票的信件，然後用沙膠擦走支票上銀碼和收款人姓名，再將支票改為存入集團所安排的傀儡戶口，或直接到銀行提取現金，從而欺騙銀行及盜取事主戶口內的金錢。

根據警方調查，該集團於今年2月至4月共行使38張竄改過的支票，涉及100萬元金額，當中27張支票成功兌款，涉及25萬元，每張銀碼1000元至數萬元不等。剩餘未能得手的支票主要因金額過大或者簽名不符，引起銀行懷疑，未能成功轉賬，其中最大一張金額達30萬元。據了解，集團主要於保安欠佳的工廈大堂信箱偷信，相信是隨機犯案。

警方調查後，昨日（15日）起一連兩日拘捕5男1女集團成員，介乎24歲至61歲，涉嫌「盜竊」及「串謀詐騙」罪，當中包括30歲、報稱無業的男主腦。全部被捕人持香港身份證，當中有人報稱地盤工人、物流或財務公司職員等等。據悉落手偷信的被捕人分別收取500元至2000元報酬不等，部分被捕人有黑社會背景。警方相信已經成功瓦解該支票詐騙集團，並感謝銀行協助和市民報案。