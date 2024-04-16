涉於三跑工程向瀝青工人收賄逾20萬元　兩男遭廉署起訴 (18:31)

被告余偉麟（45歲）是中國水電–中國電建–保華–建信聯營（SAPR JV合營公司）前管工，另一被告陳銘昌（39歲）是德鑄工程有限公司前工人，同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》串謀罪。

廉署表示，本案發生於2021年1月至2022年6月，當時SAPR JV合營公司屬「三跑」項目總承建商，德鑄為其分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。余偉麟是SAPR JV合營公司管工，負責帶領陳銘昌在內的其他工人，在項目工地進行瀝青工程。一名瀝青工人於2021年1月初起到該工地工作，日薪逾1400元及可獲加班津貼。

調查發現，余偉麟及陳銘昌涉嫌在案發期間，一同串謀向上述瀝青工人收取賄款共逾20萬元，先後向該名瀝青工人索取每日逾250至450元賄款及部份加班津貼，以協助對方獲分判商繼續聘用，該工人於其後約一年半內向兩名被告支付賄款，以免遭兩名被告辭退。

廉署指，針對「三跑」項目工人收賄的違法行為，至今累計起訴28人，主要為分判商工頭，向逾130名工人收賄共逾160萬元。早前被落案起訴的26名「三跑」項目總承建商及分判商前僱員，其中21人認罪或經審訊被定罪，判囚最高16個月，另有兩人尚待答辯或審訊。