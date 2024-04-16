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鄧桂思疑因醫生開漏藥致死　換肝醫生稱事主術後靜脈血管堵塞並不常見 (18:28)

聯合醫院7年前涉向病人鄧桂思「開漏藥」，死因研訊今午（16日）繼續。負責換肝手術的瑪麗醫院時任外科醫生冼瑞靈表示，完成首次活肝移植手術後，鄧桂思其中一條靜脈血管堵塞，所以要進行換屍肝手術，情况不常見。她透露，鄧的乙肝病毒基因差不多達到一億，導致肝衰竭和乙型肝炎急性發作。

鄧桂思2017年4月13日進行活肝移植手術，同月20日進行屍肝移植手術。當時負責換肝手術的團隊，包括現任醫衛局長盧寵茂、中大醫學院外科學系教授吳國際，以及瑪麗醫院時任外科醫生冼瑞靈等。

冼瑞靈表示，首次換肝需要「搭橋」重建鄧桂思的其中一條肝靜脈分支，手術後以肉眼檢查，見到肝臟血管接駁順利。不過後來鄧接受電腦掃瞄，發現搭橋的血管栓塞，肝臟變得腫脹，須進行另一次換肝手術。冼稱，鄧接受第二次手術後病况改善，不久肺部大範圍變花，屬「重症導致多重神經受損」。其後鄧不斷發生細菌感染，依靠強心藥維持血壓，於2017年8月26日凌晨不治。

聯合醫院時任內科醫生劉家瑩則指，鄧桂思於2017年4月1日入住聯院，劉問鄧有否服食中藥，鄧原稱沒有，其後改稱曾服用中藥和海鮮。劉表示，食用中藥和海鮮是常見的肝衰竭成因，或引致甲型肝炎。劉一度索取化驗測試報告，希望了解鄧的體內是否有毒物，但排板顯示「測試已被取消」。鄧的長女質疑，劉的口供和庭上證供「180度相反」，對鄧有否服用海鮮的說法不同。聆訊明（17日）續。

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