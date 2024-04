黎智英案｜陳梓華稱黎智英早知美國政府內部想法　稱美方不想反修例示威有傷亡 (16:58)

陳提及,2019年11月13日,他到黎智英的大宅出席會面,出席者包括3名泛民人士,即林卓廷、李永達和李卓人。當時黎批評早兩天發生的「馬鞍山燒人事件」,指勇武派「冇組織、冇分寸、越嚟越濫用暴力」,又稱「如果搞出人命,整個運動都會失去道德高地去對抗香港政府」,遂再次要求陳聯絡勇武派領袖,說服他們保持克制;泛民3人亦發表意見,不過陳認為3人「其實都係附和黎智英講嘅內容」。

同年11月之間,陳與黎在WhatsApp上談論不同事件。在同月發生的理大衝突事件討論中,黎提及「把我最精銳的人一網打盡,希望昨日逃出來的都是勇武精銳分子」。陳理解黎所說,只是他視勇武派為「同路人」,而非指勇武派隸屬於黎。不過,陳指其實黎希望「勇武派影響力越少」對反修例運動越有利。

陳續解釋,後來黎智英將美國政府的內部想法告訴陳,令陳意識到黎一直在滿足國際的要求。控方追問是甚麼要求?陳回答「唔可以有警察死」、「唔可以有示威民眾死」,及「唔可以有無止境嘅暴力」,並指黎認為美國政府內部想法是「好多民間嘅訴求或者指控,對呢個政府,未必有證據。」

同年11月底的區選結束後,黎向陳透露有意建立一個「橫跨勇武及和理非」的領袖團隊,又問陳在區選大勝後「下一步應該點做?」同月27日,陳與黎在黎的座駕內見面,黎稱泛民大勝,「嚟緊應該要結合街頭力量、議會力量,同埋國際線力量」,延續運動熱情,以及「推爆嗰政府(push it to the edge),逼政府回應市民訴求。」另外,黎對前民間外交網絡發言人張崑陽有很高的評價。陳理解是因為張拒絕黎的贊助,稱可靠眾籌。