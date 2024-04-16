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黎智英案｜陳梓華稱黎智英早知美國政府內部想法　稱美方不想反修例示威有傷亡 (16:58)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司勾結外國勢力案今（16日）第61日審訊，陳梓華下午供稱，黎智英當時希望「勇武派影響力越少，對整個運動越健康」，意指越少暴力畫面才能迎合西方的期望，又告訴陳「美國政府內部係點諗」。陳坦言他聽後才意識到，原來黎智英「唔係純粹想爭取國際支持」，而是黎早已知道國際的某些要求，然後盡量去滿足該些要求。

陳提及，2019年11月13日，他到黎智英的大宅出席會面，出席者包括3名泛民人士，即林卓廷、李永達和李卓人。當時黎批評早兩天發生的「馬鞍山燒人事件」，指勇武派「冇組織、冇分寸、越嚟越濫用暴力」，又稱「如果搞出人命，整個運動都會失去道德高地去對抗香港政府」，遂再次要求陳聯絡勇武派領袖，說服他們保持克制；泛民3人亦發表意見，不過陳認為3人「其實都係附和黎智英講嘅內容」。

同年11月之間，陳與黎在WhatsApp上談論不同事件。在同月發生的理大衝突事件討論中，黎提及「把我最精銳的人一網打盡，希望昨日逃出來的都是勇武精銳分子」。陳理解黎所說，只是他視勇武派為「同路人」，而非指勇武派隸屬於黎。不過，陳指其實黎希望「勇武派影響力越少」對反修例運動越有利。

陳續解釋，後來黎智英將美國政府的內部想法告訴陳，令陳意識到黎一直在滿足國際的要求。控方追問是甚麼要求？陳回答「唔可以有警察死」、「唔可以有示威民眾死」，及「唔可以有無止境嘅暴力」，並指黎認為美國政府內部想法是「好多民間嘅訴求或者指控，對呢個政府，未必有證據。」

同年11月底的區選結束後，黎向陳透露有意建立一個「橫跨勇武及和理非」的領袖團隊，又問陳在區選大勝後「下一步應該點做？」同月27日，陳與黎在黎的座駕內見面，黎稱泛民大勝，「嚟緊應該要結合街頭力量、議會力量，同埋國際線力量」，延續運動熱情，以及「推爆嗰政府（push it to the edge），逼政府回應市民訴求。」另外，黎對前民間外交網絡發言人張崑陽有很高的評價。陳理解是因為張拒絕黎的贊助，稱可靠眾籌。

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