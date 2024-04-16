養和調查指僅3成受訪者因痛求醫　籲適時求醫勿忍痛 (15:55)

養和在去年第四季至今年第一季展開有關調查，收集3018名受訪者的意見，包括981名（33%）男性和2,037名（67%）女性，了解他們疼痛情况和處理疼痛的方法。27%的受訪者的疼痛情况持續一年以上，逾半受訪者表示疼痛涉及多於一個部位，亦有約半數受訪者認為疼痛對其日常生活造成影響，包括睡眠作息、工作效率、社交及人際關係等。

經歷疼痛的受訪者中，過去一個月最常經歷的疼痛部位為肩頸，佔逾6成；約有3成受訪者不清楚疼痛原因。近6成受訪者選擇以休息緩解，其他方法包括按摩或冷熱敷、放鬆或運動、服用止痛藥，有三成受訪者表示會選擇求醫。

張志偉表示，慢性疼痛不容易找到病因，本港存在大眾缺乏對慢性疼痛的認識，提醒若患者持續3個月或以上經歷疼痛，已排除感染及腫瘤風險，所用治療未能有效改善疼痛情况，應尋求痛症科治療。

養和醫院麻醉科名譽顧問醫生、麻醉科專科醫生李振垣說，慢性疼痛包括肌肉筋腱疼痛、椎間盤脫出等與脊椎相關的疼痛、腫瘤壓迫神經等癌症的疼痛，以及神經性疼痛等，舉例指曾有肺癌病人因腫瘤壓迫神經多達兩星期入睡困難，更無法進行癌症治療，及後透過標靶藥物及電療紓緩疼痛，病人得以重新返工和繼續癌症療程。

張志偉提及，現時本港醫學培訓分配給痛症的時間較短，導致不少醫學生畢業後不清楚疼痛管理方面的轉介。被問對醫學生痛症培訓的建議，他則說現時本港醫學院關於痛症的培訓相比其他地方「十分落後」，課堂時間有效，而調查顯示痛症問題十分普遍，建議大學能檢視痛症有關的時間分配。

政府擬修例容許物理治療和職業治療師毋須醫生轉介而直接為病人服務，李振垣被問到是否認為仍由醫生轉介較好及現時轉介不太順暢的原因時，認為「（有醫生轉介）會好少少」，指他一年會確診2至3個癌症個案，「擔心（無轉介）走漏咗一啲嘢」，又說現時給物理治療師的轉介中會寫明病人具體的病情及所需的服務，雙方亦會保持溝通等。