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男警涉醉駕撞小巴判社服令及停牌半年　官料屬好警員但受酒精影響 (15:05)

46歲男警去年8月休班時，在荃灣駕駛私家車時疑撞到一輛小巴，且未能通過酒精呼氣測試。男警承認危險駕駛及酒後駕駛共兩罪，今（16日）於沙田裁判法院判處240小時社會服務令，罰款1.2萬元兼停牌6個月，須報讀駕駛改進課程。裁判官表示，被告知法犯法，案發時顯然受酒精影響犯案，但考慮到他獲警隊同袍支持，短時期內晉升為警長，可見是一名好警員。

署理主任裁判官陳慧敏今判刑指，被告李志健（現年46歲）作為警員知法犯法，但辯方呈上被告上司及同袍的求情信，今日的聆訊亦有20多名同袍到庭支持，可見被告工作的表現良好，與同事維持不錯的關係。陳官接納被告是一名良好的警員，才能在短時間內升為警長，惟被告案發時逆線行車和危險駕駛，判監是合適刑罰。陳官考慮各因素後，就兩罪判被告履行240小時社服令，罰款1.2萬元，兼停牌6個月等。

案情透露，被告晚上11時半駕駛私家車經過荃灣和宜合交匯處時錯線行駛，迎頭衝向小巴，小巴司機扭軚閃避不及，兩車最終相撞。被告下車時不能走直路，並提出私下和解，但小巴司機以公司車為由拒絕及報警處理。警員到場後，被告的酒精呼氣測試超標，被告在警誡下保持緘默。小巴上一名女乘客腰部受輕傷，入院治理後表示不追究。

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